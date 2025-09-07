Ελλάδα

Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο κέντρο της πόλης – Αναζητούνται οι δράστες

Οι διασώστες έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων
Το σπίτι όπου συνέβη το αιματηρό περιστατικό στα Χανιά
Το σπίτι όπου συνέβη το αιματηρό περιστατικό στα Χανιά / zarpanews.gr/

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (07.09.2025), σε πολυκατοικία στο κέντρο των Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τις 13:00 το μεσημέρι όταν σε ένα σπίτι στο κέντρο των Χανίων άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρι σε δύο άνδρες.

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι και μετά από καυγά μαχαίρωσαν τους δύο αλλοδαπούς ενώ στη συνέχεια έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία. Οι διασώστες έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της επίθεσης αλλά και να ταυτοποιήσουν τους δράστες για να τους συλλάβουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πρώτο κουδούνι την Πέμπτη για τη σχολική χρονιά – Νέα μαθήματα, μόνιμοι διορισμοί και πολλαπλό βιβλίο
Κατά τη νέα σχολική χρονιά, 2025-26, θα εφαρμοστεί ένα νέο σχέδιο για τη διδακτέα ύλη όλων των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου, με στόχο να δοθεί περισσότερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς
Σχολικά βιβλία
Newsit logo
Newsit logo