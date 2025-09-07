Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο κέντρο της πόλης – Αναζητούνται οι δράστες

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (07.09.2025), σε πολυκατοικία στο κέντρο των Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τις 13:00 το μεσημέρι όταν σε ένα σπίτι στο κέντρο των Χανίων άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρι σε δύο άνδρες.

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι και μετά από καυγά μαχαίρωσαν τους δύο αλλοδαπούς ενώ στη συνέχεια έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία. Οι διασώστες έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της επίθεσης αλλά και να ταυτοποιήσουν τους δράστες για να τους συλλάβουν.