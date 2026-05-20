Οδηγός ταξί με «πειραγμένο» ταξίμετρο έκλεβε τουρίστες: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του

Ο άνδρας έχοντας βάλει διπλή κούρσα στο ταξίμετρο, για μία διαδρομή εισέπραξε 15 ευρώ, αντί των 7,5
Στη σύλληψη ενός οδηγού ταξί που έκλεβε τουρίστες επιβάτες έχοντας «πειράξει» το ταξίμετρο του οχήματός του, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με το Star, ο οδηγός του ταξί έκρυβε το ταξίμετρο βάζοντας πάνω ένα πανί, την ώρα της κούρσας, με αποτέλεσμα να εισπράττει το διπλάσιο και παραπάνω χρηματικό ποσό από αυτό που αναλογούσε στη διαδρομή.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, ειδική ομάδα αστυνομικών με πολιτικά προχώρησε στη σύλληψη οδηγού ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Ο άνδρας χρησιμοποιούσε πειραγμένο ταξίμετρο για να παραπλανήσει τους επιβάτες, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, για μία διαδρομή έβγαλε 15 ευρώ, αντί των 7,5 που θα έδειχνε το ταξίμετρο… αν δεν το είχε πειράξει ο ίδιος.

Μάλιστα, δεν δίστασε να χαλάσει και το μηχάνημα έκδοσης αποδείξεων, με αποτέλεσμα να μην κόβει αποδείξεις για τα ποσά που εισπράττει.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στο Μοναστηράκι, αποτελεί απόδειξη των σοβαρών παραβατικών πρακτικών που πλήττουν τη δημόσια ασφάλεια και την αξιοπιστία του επαγγέλματος.

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερης εκστρατείας κατά της παράνομης δραστηριότητας στον τομέα των μεταφορών.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τους ελέγχους και τις επιχειρήσεις για την προστασία των πολιτών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους παρόχους υπηρεσιών ταξί.

