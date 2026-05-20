Αγρίνιο: Ψάχνουν 30χρονο για επίθεση με μαχαίρι σε έναν άνδρα – Τραυματίστηκε στο χέρι και στην κοιλιά

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/3/26) στο Αγρίνιο, με τις αρχές να αναζητούν έναν 30χρονο που φέρεται να είναι ο δράστης.

Σύμφωνα με το agrinionews, σε βάρος του 30χρονου στο Αγρίνιο, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατηγορείται πως τραυμάτισε έναν 30χρονο με μαχαιριές στο μπράτσο και στην κοιλιά. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο φερόμενος ως δράστης αναζητείται και για την ώρα, δεν έχει εντοπιστεί.