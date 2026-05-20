Τι δείχνει νέα ανάλυση δεδομένων για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής – Κολυδάς: «Είναι ένα πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο»

Μία ημέρα μετά την έντονη οσμή, που για ώρες είχε «σκεπάσει» πολλές περιοχές της Αττικής, με επίκεντρο τα νότια προάστια, ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί τι ήταν αυτό που την προκάλεσε.

Και μπορεί η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, να απέκλεισε τη διαρροή αερίου -που ήταν η βασική ανησυχία του κόσμου- ωστόσο τα αίτια της οσμής, παραμένουν ένα μυστήριο που απαιτεί απαντήσεις.

Και ενώ ο «γρίφος» παραμένει άλυτος, ο Θοδωρής Κολυδάς, επικεντρώνεται στη λειτουργία διασποράς της οσμής στην Αττική, παραθέτοντας σε ανάρτησή του μία νέα ανάλυση δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου».

Και εξηγεί: «Για τον λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο HYSPLIT και ειδικότερα την απεικόνιση του plume της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη. Η ανάλυση εξετάζει πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή όπου αναφέρθηκε η οσμή.

Τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν συγκεκριμένη πηγή, όμως αναδεικνύουν έναν πιθανό τομέα διερεύνησης. Η επαναλαμβανόμενη ένδειξη προς τον νότιο και νοτιοδυτικό τομέα, δηλαδή προς την παραλιακή ζώνη και τον εσωτερικό Σαρωνικό, αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο για τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν πλέον να προχωρήσουν σε πιο ολοκληρωμένη διερεύνηση με μετρήσεις, παρατηρήσεις και αντίστοιχες εκτελέσεις για όλες τις περιοχές όπου καταγράφηκε το φαινόμενο».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, oι περισσότεροι επιστήμονες συγκλίνουν πως η γεωγραφική εξάπλωση του φαινομένου δείχνει πως ο Σαρωνικός μπορεί να δώσει απαντήσεις.

O καθηγητής Σαρηγιάννης θα εκτιμήσει πως η πηγή της οσμής εντοπίζεται στον Σαρωνικό, πιθανότατα σε περιοχή μεταξύ της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Σαλαμίνα – Πέραμα ή ανοιχτά της Αίγινας, κοντά σε αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο.

Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί περίπου πριν 20 χρόνια, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος τοξικότητας.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στο LiveNews, τόνισε ότι «πρέπει να δούμε τι γίνεται στη θάλασσα. Δεν αρκεί δηλαδή να ακούσουμε ότι “όλα πάνε καλά”, να δούμε τι έχει γίνει. Ένα άλλο φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να έχει γίνει, είναι το λεγόμενο upwelling, το οποίο σημαίνει ότι νερά, τα οποία είναι συνήθως κοντά στον πυθμένα, κάτω από σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες (με τα ρεύματα, με τη θερμοκρασία), μπορεί να ανεβούν στην επιφάνεια. Και αυτά, συνήθως, μεταφέρουν μαζί τους ιζήματα ή αέρια. Σας θυμίζω ότι ο Σαρωνικός είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος»…

«Όπως φάνηκε, επειδή δεν κράτησε πάρα πολύ, επειδή υπήρχε άνεμος ο οποίος ουσιαστικά έκανε διάχυση ‒οτιδήποτε κι αν ήταν, έγινε πολύ γρήγορη διάχυση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασε, τελείωσε… Δηλαδή, θα είναι τεράστια απώλεια, αν θέλετε, κοινωνική μας απώλεια, να μην καταλάβουμε από πού προήλθε. Αν δεν έγιναν σωστές μετρήσεις, πρέπει να γίνουν οι μετρήσεις. Τώρα» συμπλήρωσε ο κύριος Συνολάκης.