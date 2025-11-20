Ελλάδα

Αίσιο τέλος για την 16χρονη που είχε εξαφανιστεί στην Θεσσαλονίκη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η ανήλικη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της
Χαμόγεο του Παιδιού

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 16χρονης Γεωργίας που είχαν εξαφανιστεί τα ίχνη της από τη Θεσσαλονίκη και είχε σημάνει συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 16χρονη από τη Θεσσαλονίκη, που είχε εξαφανιστεί, εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Η περιπέτεια της Γεωργίας Α., 16 ετών, έληξε σήμερα 20/11/2025 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Γεωργία Α. βρέθηκε στην περιοχή της Ανάληψης Θεσσαλονίκης από τις Αστυνομικές Αρχές και είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 19/11/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη περιοχή της Ανάληψης, Θεσσαλονίκης, η Γεωργία Α. 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξαφάνιση ενεργοποιήθηκε η ειδική εθελοντική ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Χαμόγελου του Παιδιού μαζί με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Θεσσαλονίκης (ΕΟΔ), την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) και την Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βοηθήσουν στην αναζήτηση της ανήλικης».

