Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 16χρονης – Έρευνες για τον εντοπισμό της

Έρευνες στη Θεσσαλονίκη μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Γεωργίας Α., που αγνοείται από χθες (19.11.2025) το απόγευμα. Πληροφορίες έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Μετά την εξαφάνιση της 16χρονης, τέθηκε σε κινητοποίηση τις τελευταίες ώρες η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έπειτα από αίτημα που υπέβαλε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για τον εντοπισμό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία έχει ενημερωθεί, επίσης, από το απόγευμα της Τετάρτης.

Η εθελοντική ομάδα συνεργαζόμενη με τις αρχές κινητοποίησε 23 μέλη της τα οποία ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν την 16χρονη.

Η Γεωργία Α. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μακριά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γαλάζια μπλούζα, γαλάζια φόρμα παντελόνι, μαύρο μπουφάν, καπέλο και είχε μπορντό σακίδιο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.