Αίσιο τέλος για τους εγκλωβισμένους 35 μαθητές στον Βόλο: Αναχωρούν σήμερα στις 18:00 για Σκιάθο

Ευχάριστα νέα για τους 35 μαθητές αλλά και εκατοντάδες πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Βόλου καθώς ακυρώθηκε ξαφνικά το δρομολόγιο πλοίου που θα τους μετέφερε στην Σκιάθο.

To οχηματαγωγό «Super Star II» θα αναχωρήσει σήμερα Παρασκευή (01.05.2026) στις 18:00 από το λιμάνι του Βόλου, με προορισμό την Σκιάθο και την Σκόπελο. Μέσα σε αυτό το δρομολόγιο αναμένεται να επιστρέψουν και οι 35 μαθητές δημοτικού, βάζοντας τέλος στην αναστάτωση των τελευταίων ωρών.

Από την Πέμπτη (30.04.2026), μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία για τους 35 μαθητές δημοτικού και τους υπόλοιπους επιβάτες. Όπως καταγγέλλουν, το πλοίο που θα τους μετέφερε από τον Βόλο στην Σκιάθο, καθυστέρησε να φτάσει στο λιμάνι, με αρχές να τους ενημερώνουν πως το δρομολόγιο θα ξεκινήσει εν τέλει στις 00:15.

Τελικά ενημερώθηκαν μετά τη 1 τα ξημερώματα πως το δρομολόγιο ακυρώθηκε τελείως μιας και ξεκίνησε η 24ωρη απεργία για την Πρωτομαγιά, στην οποία είχε ανακοινώσει πως θα συμμετέχει και η ΠΝΟ.

Ως αποτέλεσμα ήταν να μείνουν εκατοντάδες πολίτες στο λιμάνι του Βόλου, ζητώντας οδηγίες και την άμεση μεταφορά τους στην Σκιάθο. Όσοι δεν είχαν χρήματα να μείνουν σε ξενοδοχεία, αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν μέσα στο πλοίο.Π