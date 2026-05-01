Άλιμος: Τραυματίστηκε 27χρονη τουρίστρια σε σκάφος στη μαρίνα, μεταφέρθηκε στο Λαϊκό

Δυσάρεστη τροπή πήραν οι διακοπές για μία 27χρονη τουρίστρια από την Πολωνία. Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε σε σκάφος στη μαρίνα Αλίμου και διακομίστηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Η τουρίστρια υπήκοος Πολωνίας τραυματίστηκε στο γόνατο νωρίτερα την Παρασκευή (01.05.2026) το πρωί, σε ένα τουριστικό σκάφος στη μαρίνα Αλίμου.

Η κοπέλα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.