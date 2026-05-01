Μεσσηνία: Νεκρός 21χρονος και 4 τραυματίες σε τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης

Τροχαίο δυστύχημα σόκαρε τη Μεσσηνία. Σε μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, ένας άνδρας ηλικίας 21 ετών βρήκε τραγικό θάνατο και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες (30.04.2026) στην παλαιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης στο ύψος του Αγίου Φλώρου στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, kάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 21χρονος και επέβαιναν ακόμα δύο συνομήλικοί του ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν ένας 55χρονος και μία 54χρονη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι τρεις 21χρονοι Ρομά και ελαφρά η 54χρονη συνοδηγός του δεύτερου οχήματος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου μετά από λίγες ώρες ο ένας 21χρονος συνεπιβάτης εξέπνευσε, ενώ ένας ακόμα συνομήλικός του λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα.