Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από το ένοπλο επεισόδιο έξω από μπαρ – «Θα δεις» είπε ο 23χρονος στον «πορτιέρη» που νοσηλεύεται

Λίγες ώρες μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν έξω από μπαρ του Ηρακλείου, δόθηκε στη δημοσιότητα αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό επεισόδιο που επεκτάθηκε και στο δρόμο.

Τρεις νεαροί φαίνονται σε βίντεο που εξασφάλισε το cretalive.gr, οι οποίοι με όπλα και μαχαίρια απομακρύνονται από το σημείο όπου βρίσκεται το μπαρ στο Ηράκλειο και επιστρέφουν εμφανώς εκνευρισμένοι. Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι δράστες «πιάνουν» και κουβέντα με άτομο του μπαρ που βγαίνει έξω, κρατώντας μια μαγκούρα και ανασηκώνοντας το χέρι του με θυμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πλάνα καταγράφονται οι τρεις νεαροί, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, να βγαίνουν στο πεζοδρόμιο με τα πιστόλια και το μαχαίρι στα χέρια, να απομακρύνονται για λίγο, να επιστρέφουν με τσαμπουκά και να ανταλλάσσουν κουβέντες με τον τραυματία και ένα ακόμη άτομο.

Στην συνέχεια επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο για να διαφύγουν, καταδιώχθηκαν όμως.

Ακόμα και ο τραυματίας, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος, προσπάθησε να τους ακολουθήσει με τα πόδια για κάποια απόσταση. Οι δράστες μπήκαν ανάποδα σε δρόμο, ενώ φέρονται να τράκαραν και σταθμευμένο αυτοκίνητο. Αναγκάστηκαν κάποια στιγμή να εγκαταλείψουν το δικό του όχημα και να διαφύγουν με τα πόδια. Ο 23χρονος, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο αδέρφια, 23 και 18 ετών, και ένα ακόμα πρόσωπο, το οποίο προς το παρόν δεν έχει κατονομαστεί – όμως οι αρχές έχουν το έχουν ταυτοποιήσει -, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο σκηνικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ηράκλειο με επίκεντρο το επεισόδιο που έγινε σε γνωστό μπαρ της πόλης.

Ο 23χρονος είναι εκείνος από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε το όλο επεισόδιο καθώς αυτός επιχείρησε πρώτος να μπει στο μπαρ και δεν του επιτράπηκε η είσοδος στο μαγαζί από τον πορτιέρη. Στη συνέχεια αποχώρησε εκνευρισμένος, όπως περιγράφεται, και επέστρεψε με τους άλλους δύο. «Θα δεις»… φέρεται να είπε, σύμφωνα μες μαρτυρίες.

Όπως ανέφερε η ΕΛ.ΑΣ οι τρεις νεαροί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και γύρισαν στο χωριό τους, σε περιοχή της Μεσσαράς στο Ηράκλειο. Από εκεί φέρεται να πήραν μαζί τους κουκούλες, μαχαίρια και δύο πιστόλια κρότου.

Επέστρεψαν στο μπαρ και εκεί πια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ακινητοποίησαν υπό την απειλή δύο πιστολιών, χρώματος μαύρου και ασημί, τον 57χρονο Αλβανό εργαζόμενο και ακολούθως του κατάφεραν μία μαχαιριά στην περιοχή του μηρού, πάνω από το γόνατο. Φέρεται μάλιστα να έριξαν και δύο στον αέρα, με αβολίδωτα.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες, με τα σπασμένα τζάμια και τα ίχνη αίματος, μεταφέρθηκε με γερανό στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.