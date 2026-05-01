Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με όχημα που τούμπαρε και κατέληξε σε γκρεμό

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν και εγκλωβίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα που δεν φέρονται να έχουν σοβαρά τραύματα, ενώ μετά τον απεγκλωβισμό τους δεν θέλησαν να μεταβούν στο νοσοκομείο
Απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πρωτομαγιά (01.05.2026) στην Εύβοια, όπου ένας οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα να τουμπάρει και να βρεθεί σε γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στη Βρύση του Μπέη στην κοινότητα Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια. Ο οδηγός κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να φύγει εκτός δρόμου και να πέσει σε γκρεμό 20 μέτρων.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα που δεν φέρονται να έχουν σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική που τους απεγκλώβισε καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. To ζευγάρι δεν επιθυμούσε να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Τροχαίο και στον Παγώντα Ευβοίας

Νωρίτερα σήμερα επίσης σημειώθηκε κι άλλο ένα τροχαίο ατύχημα στον Παγώντα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, όπου ένα αυτοκίνητο κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε προστατευτικές μπάρες.

Απο την πρόσκρουση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
128
77
67
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo