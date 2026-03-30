Αιτωλοακαρνανία: Τροχαίο με αυτοκίνητο που ξέφυγε από την πορεία του, άρπαξε φωτιά και κάηκε ολοσχερώς

Παρανάλωμα του πυρός έγινε αυτοκίνητο που εκτράπηκε πριν τη γέφυρα Στράτου στην περιοχή του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία αργά χθες (30.03.2026) το βράδυ. Σώος ο οδηγός από το σοκαριστικό τροχαίο.

Μετά την έξοδο από τον δρόμο, το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Αιτωλοακαρνανία, κατέληξε στο πρανές, όπου και παραδόθηκε στις φλόγες.

Ο οδηγός ευτυχώς πρόλαβε να το εγκαταλείψει και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής.

Τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνήσει το τοπικό τμήμα της Τροχαίας.