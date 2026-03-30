Ελλάδα

Αιτωλοακαρνανία: Τροχαίο με αυτοκίνητο που ξέφυγε από την πορεία του, άρπαξε φωτιά και κάηκε ολοσχερώς

Ο οδηγός ευτυχώς πρόλαβε να το εγκαταλείψει και είναι καλά στην υγεία του
Σοκαριστικό τροχαίο στην Αιτωλοακαρνανία
πηγή φωτογραφίας agriniopress.gr

Παρανάλωμα του πυρός έγινε αυτοκίνητο που εκτράπηκε πριν τη γέφυρα Στράτου στην περιοχή του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία αργά χθες (30.03.2026) το βράδυ. Σώος ο οδηγός από το σοκαριστικό τροχαίο.

Μετά την έξοδο από τον δρόμο, το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Αιτωλοακαρνανία, κατέληξε στο πρανές, όπου και παραδόθηκε στις φλόγες.

Ο οδηγός ευτυχώς πρόλαβε να το εγκαταλείψει και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής.

Τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνήσει το τοπικό τμήμα της Τροχαίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ολομέτωπη επίθεση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σε δικηγόρους και διαδίκους για τα Τέμπη
Παρομοιάζει τις συμπεριφορές τους με αυτές των μελών της Χρυσής Αυγής, που όπως λέει, επιθυμούν τη διάλυση και την υπονόμευση της δικαιοσύνης και δεν έχουν κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ 37
Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος όπου σκοτώθηκαν δύο άντρες από ηλεκτροπληξία στο Άστρος
«Έγινε ένα ατύχημα, ένα φορτηγό αυτοκίνητο με γερανό φόρτωνε παλιά λάστιχα από το βενζινάδικο για ανακύκλωση και δυστυχώς το “παπαγαλάκι” βρήκε στα καλώδια», είπε ένας κάτοικος της περιοχής
Άστρος
7
Εξομολογήθηκε σε ιερέα, μετανόησε και παραδόθηκε στις αρχές για ληστεία που διέπραξε στο Αγρίνιο
Ο 55χρονος φορώντας κράνος και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του εισέβαλε στις 21:00 το βράδυ σε πρατήριο υγρών καυσίμων, κοντά στο ΔΑΚ και έφυγε με τις εισπράξεις της 25ης Μαρτίου
Αστυνομία
Newsit logo
Newsit logo