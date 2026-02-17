Συμβαίνει τώρα:
Ακινητοποιήθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στον Περισσό

Δεκάδες επιβάτες παρέμειναν για αρκετή ώρα εντός του συρμού, μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία
Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης (17.02.2026), όταν συρμός του ΗΣΑΠ ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Περισσού.

Η ακινητοποίηση του συρμού στον Περισσό έγινε λόγω εισβολής ατόμου στις ράγες των τρένων με αποτέλεσμα να γίνει διακοπή ρεύματος για λόγους ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να παραμείνουν για αρκετή ώρα εντός του συρμού, μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Το περιστατικό διήρκησε περίπου 20 λεπτά, και στη συνέχεια ο συρμός δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

Σε συνέχεια αναφορών σε ιστοσελίδες σε περιστατικό διακοπής ηλεκτροδότησης της Γραμμής 1 του Μετρό, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε, πως η ρευματοδότηση της Γραμμής διεκόπη μεταξύ 19:30 – 19:40 για λόγους ασφαλείας, λόγω εισόδου ατόμων στη Γραμμή μεταξύ των σταθμών Πευκάκια – Περισσός.

Οι συρμοί παρέμειναν προσωρινά ακινητοποιημένοι στο δίκτυο μέχρι να ελεγχθεί η Γραμμή και να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Στο σημείο κλήθηκε και επιχειρεί η ΕΛ.ΑΣ.

