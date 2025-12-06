Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Χωρίς επεισόδια ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του

Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που φέτος συμπληρώνονται 17 χρόνια από τον θάνατο του 15χρονου τότε παιδιού.

Κάθε χρόνο στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που δολοφονήθηκε από σφαίρα αστυνομικού στις 6 Δεκεμβρίου 2008 όταν ήταν μόλις 15 ετών, σε στενό των Εξαρχείων.

Στις 12 ξεκίνησε και η πορεία από φοιτητές και μαθητές, με αφετηρία τα Προπύλαια και με σύνθημα «Δεν ξεχνάμε τον Αλέξη». Οι διαδηλωτές έκαναν στάση και μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ώστε να τιμήσουν τα 57 θύματα της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Λίγα λεπτά μετά τις 14:00, η πορεία ολοκληρώθηκε χωρίς να προκληθούν εντάσεις.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε υπό τη στενή επιτήρηση διμοιριών των ΜΑΤ, ενώ διμοιρίες είχαν τοποθετηθεί και πέριξ του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα.

Οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» λειτουργούν κανονικά αυτή την ώρα ενώ αναμένεται να ξανακλεισουν στις 17:00.