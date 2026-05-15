Η Άννα Φλωρινιώτη στον εισαγγελέα για τον θάνατο του αδελφού της: Ήταν αμέλεια, προσκόμισα τα δικαιολογητικά

Είχε καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ιατρική αμέλεια
Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε την Πέμπτη (14.05.2026) η Άννα Φλωρινιώτη, καθώς πριν από τρεις μήνες, είχε καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ιατρική αμέλεια για τον θάνατο του αδελφού της, Νίκου Φλωρινιώτη από καρκίνο. 

Η Άννα Φλωρινιώτη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και εξήγησε τι ακριβώς έχει συμβεί, τονίζοντας ότι ο θάνατος του Νίκου Φλωρινιώτη ήταν αμέλεια. Τα όσα είπε η γνωστή τραγουδίστρια προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (15.05.2026), υπογραμμίζοντας ότι προσκόμισε όλα τα δικαιολογητικά και το ιατρικό ιστορικό του αδελφού της.

«Εννοείται έγινε λάθος, έγινε λάθος. Ήτανε αμέλεια καθαρά. Τουλάχιστον θα το προλαβαίναμε και μπορεί να τον σώζαμε και να ήμασταν μαζί τώρα. Γι’ αυτό και πήρα την απόφαση να κάνω τη μήνυση», είπε αρχικά η Άννα Φλωρινιώτη.

«Ο εισαγγελέας με κάλεσε για να του προσκομίσω όλα τα δικαιολογητικά, ό,τι έχω και δεν έχω και όλο το ιστορικό με τις εξετάσεις του Νίκου που γίναν αυτά τα χρόνια. Και από ‘κει και πέρα ο εισαγγελέας θα μας καλέσει έναν – έναν όλους. Πρώτα την οικογένεια, μετά τους δικούς μας ανθρώπους, για να καταθέσουμε ένας-ένας τι ξέρει για αυτή την υπόθεση», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ότι στον εισαγγελέα πρόκειται να καταθέσει και η κουμπάρα της, Γωγώ Γαρυφάλλου.

«Ναι, η κουμπάρα μου, γιατί ήτανε και είναι πάντα μέσα σε αυτό. Είναι μέλος της οικογένειας. Δεν σταμάτησε στιγμή να μας απασχολεί. Κάθε μέρα όλο αυτό τον καιρό, απλά γίνεται πιο έντονο γιατί ξαναθυμόμαστε αναλυτικά τι έχει γίνει. Μου λείπει, όλοι πονάμε. Όλοι πονάμε πολύ γιατί έγινε άδικα. Το χρωστάω στον αδερφό μου, να του δώσω μία απάντηση, να κάνω κάτι γι’ αυτό, γιατί πιστεύω τώρα είναι δίπλα μας», είπε χαρακτηριστικά.

