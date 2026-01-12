Ελλάδα

Αλεξανδρούπολη: «Έσπασε κομμάτι της τζαμαρίας, οι πελάτες έτρεξαν να κρυφτούν» λέει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο

«Ήταν πολλά παιδιά στο εστιατόριο, ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές» είπε στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην Αλεξανδρούπολη
Ανεμοστρόβιλος χτύπησε εστιατόριο στην Αλεξανδρούπολη
Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει το εστιατόριο στην Αλεξανδρούπολη

Τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε όταν το εστιατόριό του, που ήταν γεμάτο από κόσμο, χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη, περιέγραψε ο ιδιοκτήτης του.

Ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε το απόγευμα του Σαββάτου (10.1.26) την Αλεξανδρούπολη, ξεριζώνοντας δέντρα, σκορπώντας τραπεζοκαθίσματα στους δρόμους και αναποδογυρίζοντας μηχανάκια.

Το βίντεο από το εσωτερικό του εστιατορίου είναι συγκλονιστικό. Ξαφνικά οι ισχυρές ριπές του ανέμου έριξαν στις τζαμαρίες του καταστήματος τα τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονταν έξω από αυτό. Τα τζάμια έγιναν σμπαράλια με τους εργαζόμενους και τους πελάτες να τρέχουν να σωθούν κάτω από τον πάγκο της κουζίνας.

 

«Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο»

Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Φάνης Παπαδόπουλος, στο Live News οι ζημιές ήταν τεράστιες.

«Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε σοβαρά κάποιον άνθρωπο να χτυπήσει, είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Όπως ακριβώς βλέπετε στο βίντεο αυτή τη στιγμή, εδώ πίσω μου είναι η τζαμαρία που έκανε το μπαμ από τραπέζια και καρέκλες που εκτοξεύτηκαν από άλλα μαγαζιά και ήρθαν και έσπασαν όλη αυτή την τζαμαρία. Έκαναν ραγίσματα», τόνισε.

«Ένα κομμάτι της τζαμαρίας έσπασε, απλώς ήταν έτσι η τζαμαρία φτιαγμένη που δεν μπορούσαν να τραυματιστούν οι πελάτες. Τρέξανε γρήγορα να κρυφτούν. Υπάρχει ένας χώρος εκεί που γίνονται οι πίτσες. που ετοιμάζεται, εκεί πήγαν όλοι, ναι. Πήγαν όλοι εκεί να κρυφτούν γιατί φοβήθηκαν. Στις 19:00-19:10 που έγινε το συμβάν, ήταν η ώρα της οικογένειας. Ήταν πολλά παιδιά, υπήρχαν πάρτι στο μαγαζί γιατί έχουμε και δεύτερο όροφο πάνω, και ήταν γεμάτο το μαγαζί. Ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν πιστεύω ότι τις έχουμε ξαναζήσει στα τόσα χρόνια που έχουμε το εστιατόριο και την επιχείρηση και ήταν πολύ πρωτόγνωρο για μας», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου.

Ελλάδα
