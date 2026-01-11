Ελλάδα

Αλεξανδρούπολη: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος χτυπάει εστιατόριο γεμάτο με κόσμο – Φωνές και σκηνές πανικού

Οι ειδικοί είπαν ότι ήταν ένα τοπικό φαινόμενο το οποίο πολύ δύσκολα μπορούσε να προβλεφθεί
Αλεξανδρούπολη: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος χτυπάει εστιατόριο γεμάτο με κόσμο – Φωνές και σκηνές πανικού

Άνθρωποι τρέχουν να σωθούν την ώρα που μια μητέρα αρπάζει το παιδί της δίπλα από το παράθυρο που κουνιέται από τον μανιασμένο αέρα. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε εστιατόριο της Αλεξανδρούπολης, την ώρα που ανεμοστρόβιλος χτυπούσε την περιοχή, προκαλούν τρόμο. 

Όπως φαίνεται στις εικόνες του e-evros, ο κόσμος μέσα στο παραλιακό εστιατόριο της Αλεξανδρούπολης απολάμβανε το φαγητό του όταν μέσα σε δευτερόλεπτα, ο ανεμοστρόβιλος σκόρπισε το φόβο. 

Στις εικόνες, φαίνεται μάλιστα να σπάει ένα παράθυρο, τη στιγμή που όλοι οι πελάτες τρέχουν να καλυφθούν προς την κουζίνα του καταστήματος. 

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές και πολλά προβλήματα στην Αλεξανδρούπολη, ενώ κάποιοι είπαν ότι σαν από θαύμα δεν υπήρξαν δυστυχήματα από τη μανία του καιρού.

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 154,5 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και διήρκεσαν περίπου 15 λεπτά, ξερίζωσαν δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και διακοπές στην κυκλοφορία.

Στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, «Δημόκριτος», τρία εκπαιδευτικά αεροσκάφη αναποδογύρισαν, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές σε υποδομές. Περιγράφοντας το φαινόμενο ο μετεωρολόγος του Αερολιμένα «Δημόκριτος», Θεόδωρος Αντωνόπουλος έκανε λόγο για «μία πνοή αέρα ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μέσα στην πόλη».

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο ήταν ένα τοπικό φαινόμενο το οποίο πολύ δύσκολα μπορούσε να προβλεφθεί, με τη μέγιστη ταχύτητα του ανέμου -154 χλμ/ώρα- να διαρκεί μόλις 10-15 δευτερόλεπτα και ευτυχώς χωρίς τη δυναμική εκδήλωσης και νεότερων καταιγίδων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
142
87
71
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη ένας 55χρονος άνδρας για την φωτιά σε δύο αποθήκες στο Κορωπί - Στάχτη έγιναν εμπορεύματα και εξοπλισμός
Όπως ισχυρίστηκε ο 55χρονος, πριν φύγει από το σημείο έσβησε την φωτιά, ωστόσο άφησε πίσω του μια εστία χωρίς να το αντιληφθεί, η οποία σιγόκαιγε μέχρι τα ξημερώματα της επόμενης μέρας
Κορωπί
«Από θαύμα δεν σημειώθηκαν δυστυχήματα» λέει μετεωρολόγος για τις σκηνές Αποκάλυψης στην Αλεξανδρούπολη μετά τους ανέμους 154 χιλιομέτρων
Το χρονικό της επέλασης του ανέμου που σε λίγα λεπτά σάρωσε τα πάντα στο διάβα του και ο λόγος που δεν στάλθηκε μήνυμα από το 112
Κακοκαιρία στην Αλεξανδρούπολη
Newsit logo
Newsit logo