Αλεξανδρούπολη: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος χτυπάει εστιατόριο γεμάτο με κόσμο – Φωνές και σκηνές πανικού

Άνθρωποι τρέχουν να σωθούν την ώρα που μια μητέρα αρπάζει το παιδί της δίπλα από το παράθυρο που κουνιέται από τον μανιασμένο αέρα. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε εστιατόριο της Αλεξανδρούπολης, την ώρα που ανεμοστρόβιλος χτυπούσε την περιοχή, προκαλούν τρόμο.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του e-evros, ο κόσμος μέσα στο παραλιακό εστιατόριο της Αλεξανδρούπολης απολάμβανε το φαγητό του όταν μέσα σε δευτερόλεπτα, ο ανεμοστρόβιλος σκόρπισε το φόβο.

Στις εικόνες, φαίνεται μάλιστα να σπάει ένα παράθυρο, τη στιγμή που όλοι οι πελάτες τρέχουν να καλυφθούν προς την κουζίνα του καταστήματος.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές και πολλά προβλήματα στην Αλεξανδρούπολη, ενώ κάποιοι είπαν ότι σαν από θαύμα δεν υπήρξαν δυστυχήματα από τη μανία του καιρού.

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 154,5 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και διήρκεσαν περίπου 15 λεπτά, ξερίζωσαν δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και διακοπές στην κυκλοφορία.

Στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, «Δημόκριτος», τρία εκπαιδευτικά αεροσκάφη αναποδογύρισαν, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές σε υποδομές. Περιγράφοντας το φαινόμενο ο μετεωρολόγος του Αερολιμένα «Δημόκριτος», Θεόδωρος Αντωνόπουλος έκανε λόγο για «μία πνοή αέρα ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μέσα στην πόλη».

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο ήταν ένα τοπικό φαινόμενο το οποίο πολύ δύσκολα μπορούσε να προβλεφθεί, με τη μέγιστη ταχύτητα του ανέμου -154 χλμ/ώρα- να διαρκεί μόλις 10-15 δευτερόλεπτα και ευτυχώς χωρίς τη δυναμική εκδήλωσης και νεότερων καταιγίδων.