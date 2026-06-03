Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 38χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον πρώην πεθερό του – «Πρόσβαλε την σεξουαλική μου ικανότητα»

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει μετά την απολογία του ο 38χρονος που το βράδυ της Παρασκευής 29.05.2026, ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 21:00, στο σπίτι του 67χρονου στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών και ακολούθησε έντονος καβγάς μεταξύ πρώην γαμπρού και πεθερού για προσωπικές διαφορές. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 67χρονος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα.

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Ο 67χρονος, βαριά τραυματισμένος, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο που παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε το πρωί του Σαββάτου 30.05.2026.

Μετά την απολογία του κατηγορούμενου, στο newsit.gr μίλησε ο δικηγόρος του Λευτέρης Μπλιώνας και μεταξύ άλλων τόνισε ότι «εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το μοιραίο γεγονός». Όπως περιέγραψε, σύμφωνα με τον εντολέα του, ο 67χρονος και ο 38χρονος, έκαναν χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ. Κάποια στιγμή υπήρξε μία λεκτική επίθεση από τον πρώην πεθερό που αμφισβητούσε τη σεξουαλική ικανότητα του κατηγορούμενου και τότε συνέβη το μοιραίο, ενώ έχει ένα μεγάλο κενό μνήμης στο τι ακριβώς συνέβη μετά τη λεκτική επίθεση του θύματος.

Όπως τόνισε ο δικηγόρος, ο 38χρονος ήταν αυτός που προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή τον 67χρονο και κάλεσε ο ίδιος και το ασθενοφόρο.

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Ο εισαγγελέας, άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 38χρονου, που πλέον έχει κριθεί προφυλακιστέος, με την υπεράσπισή του να έχει κάνει αίτημα για να διαπιστωθεί ότι είναι χρήστης ναρκωτικών για πάνω από 15 χρόνια.

Ο κατηγορούμενος φαίνεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι το θύμα αμφισβήτησε την τιμή του και τη σεξουαλική του ικανότητα

Τόσο το θύμα όσο και ο δράστης ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών ιδιαίτερα κάνναβης και ηρωίνης και έχουν φάκελο με πολλές συλλήψεις για μικροποσότητες στα κεντρικά και δυτικά τμήματα της Θεσσαλονίκης.