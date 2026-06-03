Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Με εντάσεις και ξεσπάσματα η δίκη των τριών 20χρονων για εμπλοκή στην υπόθεση

Με τη φωτογραφία του δολοφονημένου γιου του στα χέρια, κατέθεσε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο πατέρας του 27χρονου που μαχαιρώθηκε άγρια στο πάρκο Ασύρματου στον Άγιο Δημήτριο.

«Από τα 300 μέτρα είδε τη λευκή λαβή του μαχαιριού. Το παιδί μου έπεσε ξεψύχησε στο σημείο που έπαιζε μπάλα μαζί μου. Ο κατηγορούμενος τον άφησε και έφυγε, δεν του είπε «ρε αλήτη τι έκανες; Δεν έχω δουλειά μαζι σου δολοφόνε». Πήγαν στο αυτοκίνητο μαζί και έφυγαν. Συνεχίσανε σα να μην συμβαίνει τίποτα. Αφήσανε τον Θ. να σφαδάζει. Καμία ανθρωπιά, καμία ενσυναίσθηση», είπε ο τραγικός πατέρας και συνέχισε την δραματική περιγραφή του στυγερού εγκλήματος.

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«Ρωτάει “λες να ζει ακόμα”; Ήξερε ότι κουβαλούσε μαχαίρι. Είχε απόλυτη γνώση.

Την επόμενη ημέρα πήρα τηλέφωνο την άλλη κατηγορούμενη. Έβαλε τα κλάματα με λυγμούς. Την ενημερώνω εγώ για τη δολοφονία και έκανε πως δεν ήξερε τίποτα.

Με ρώταγε “πως, τι”; Τη ρώτησα, αν ήξερε κάτι, μου είπε ότι με το γιο μου μίλησε το περασμένο βράδυ στις οκτώ. Διάβασα την κατάθεση της και στηλιτεύει το γιο μου ότι ήταν χειριστικός…» είπε ο ανώτατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ.

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Νωρίτερα, απολογήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 20χρονος φίλος του δράστη της στυγερής δολοφονίας και δύο 20χρονα κορίτσια, εκ των οποίων η μία είναι πρώην σύντροφος του θύματος. Όλοι τους κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, με την εισαγγελέα της έδρας να ζητά από το δικαστήριο την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου μέσω νεας εισαγγελικής έρευνας για τον 20χρονο φίλο του δράστη.

Ο ίδιος απολογούμενος είπε: «Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου. Δέχτηκα ένα τηλ από τον Γ. (σ.σ. κατηγορούμενο) για να πιούμε μπύρες. Πήγαμε στον ασύρματο, παρκάραμε, μιλούσα στο τηλέφωνο με την κοπέλα μου, είδα ότι μπήκε το αδικοχαμένο παιδί ο Θ.

Είχα απόσταση μεγάλη, σίγουρα 150 μέτρα. Έβλεπα όμως ήταν κάτω από το φως. Εκείνη την ώρα είδα τον Κ. να βγάζει το μαχαίρι και να τραυματίζει τον Θ. Έτρεξα να τους προλάβω αλλά πριν τον φτάσω έβγαλε το μαχαίρι. Ο Θ. έτρεξε προς την είσοδο. Μου φώναξε πάμε να φύγουμε και έτρεξα και εγώ», με τον πρόεδρο να ρωτά γιατί έτρεξε από τον τόπο του εγκλήματος.

«Αγχώθηκα. Είδα το μαχαίρι και αγχώθηκα για τη ζωή μου. Το είχε πάνω του το μαχαίρι. Φτάσαμε κάτω από το σπίτι, περίμενα να αλλάξει ρούχα. Στο αυτοκίνητο σκέφτηκα να φύγω και να καλέσω την αστυνομία αλλά με είχε καταβάλει ο φόβος γιατί ήξερε που μένω. Σε παλαιότερους τσακωμούς μας, γενικότερα ήταν οξύθυμος σας χαρακτήρας. Είχε και αίμα πάνω στο χέρι του», υποστήριξε ο 20χρονος κατηγορούμενος. Όπως για το τι ακολούθησε και γιατί συνέχισε τη βραδιά του με το δράστη είπε:

«Καθώς μπήκαμε σε αυτό το δωμάτιο καθόμουν στον καναπέ και σκεφτόμουν αυτή η εικόνα που είδα μπροστά μου έπαιζε συνεχώς στο μυαλό μου. Το πρωί που πήγα στο μαγαζί, εκεί αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ήμουν χαμένος στη σκέψη μου, δεν καταλάβαινα. Ήμουν σοκαρισμένος. Φοβόμουν».

Με λυγμούς κατέθεσε στο δικαστήριο η 20χρονη πρώην σύντροφος του 27χρονου θύματος.

«Ο Γ. μου είχε πει ότι θέλει να βρεθούνε, αλλά εγώ του έλεγα να μην πάει. Δεν πίστευα ότι θα τον σκοτώσει… Ο δράστης με πήρε τηλέφωνο να πάμε για βόλτα. Δεν φαινόταν ανήσυχος. Τον ρώτησα τι έγινε, δεν έλεγε τίποτα. Μετά από περίπου 20 λεπτά ή μανα μου με πήρε τηλ για να γυρίσω σπίτι. Άρχισα να λέω τι έγινε, νόμιζα ότι πήγε ο Θ. σπίτι. Όσο τους έλεγα πείτε μου, δεν μου έλεγαν. Τους είπα ότι έχει πάει από το σπίτι ο Θ. και μετά από λίγο ο δράστης μου είπε ότι τον τραυμάτισε. Τότε τον πήρε κάποιος τηλέφωνο και του είπε ότι έχει πεθάνει ένα παιδί τον Ασύρματο. Πήγα σπίτι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό το πράγμα».

Η τρίτη κατηγορούμενη από την πλευρά της είπε: «Δεν έχω λόγια για όλα αυτά, είμαι πολύ φορτισμένη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια. Η Μ είναι κολλητή μου φίλη επτά χρόνια… Ότι έγινε το περάσαμε μαζί. Θα έπρεπε να πάρω κατευθείαν τους γονείς μου τηλέφωνο. Όταν συμβαίνουν πράγματα τόσο απάνθρωπα χάνω τον έλεγχο».

Στην πρότασή της η εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή και των τριών για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις 30 Ιουνίου.