Άρειος Πάγος: Μπακέλα και Λυμπερόπουλο έβγαλε η κάλπη των ανώτατων δικαστών και εισαγγελέων για τη νέα ηγεσία

Τη δική τους προτίμηση για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου έδειξαν με την ψηφοφορία τους οι ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου της χώρας.

Πρώτοι στις προτιμήσεις των συναδέλφων τους αναδεικνύονται για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ευάγγελος Μπακέλας.

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Η νυν ηγεσία του Ανώτατου δικαστηρίου της χώρας ολοκληρώνει τη θητεία της στις 30 Ιουνίου και η νέα ηγεσία αναδεικνύεται μέσα από την εισήγηση των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών σε συνδυασμό με την εισήγηση που θα προκύψει από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με την τελική απόφαση να ανήκει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και το Υπουργικό Συμβούλιο. Πάντως, η εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων ήρθε απλά να επιβεβαιώσει τα αδιαφιλονίκητα φαβορί για τις θέσεις.

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 58 ψήφους και δεύτερος με 48 ψήφους ήρθε ο Σωκράτης Πλαστήρας, ενώ για τον εισαγγελικό κλάδο μετά τον Ευάγγελo Μπακέλα που έλαβε 18 ψήφους, ενώ σε απόσταση αναπνοής με 16 ψήφους είναι ο Βασίλειος Φλωρίδης, αδελφός του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Ο κ. Μπακέλας υπερψηφίστηκε και από την Ολομέλεια των αρεοπαγιτών με 70 ψήφους.

Αναλυτικά, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος 58 ψήφοι

Σωκράτης Πλαστήρας 48,

Χρυσούλα Πλατιά 51,

Αλεξάνδρα Αποστολάκη 43,

Παvαγιώτης Βεvιζελέας 40,

Γεώργιoς Σχoιvoχωρίτης 39,

Αικατερίνη Χονδρορίζου 35,

Βαρβάρα Πάπαρη 19 και

Μιχαήλ Αποστολάκης 4.

Για Εισαγγελέα Αρείου Πάγου:

Ευάγγελος Μπακέλας 18 ψήφοι ,

Βασίλειος Φλωρίδης 16,

Δημήτριoς Μητρoυλιάς 10,

Μαρία Γκαvέ 10,

Άvvα Καλoυτά 7,

Ευσταθία Καπαγιάννη 7,

Στυλιανός Κωσταρέλλος 6,

Νίκη-Αvαστασία Μoυζάκη 2,

Ελέvη Καρκαμπoύvα 1 και

Σoφoκλής Λoγoθέτης 1.

Από την Ολομέλεια Αρείου Πάγου για Εισαγγελέα ΑΠ:

Ευάγγελoς Μπακέλας 70 ψήφοι ,

Βασίλειος Φλωρίδης 62,

Ευσταθία Καπαγιάννη 32,

Δημήτριoς Μητρoυλιάς 29 και

Μαρία Γκαvέ 26.

Πρώτη σε ψήφους για Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας αναδείχθηκε η Παρασκευή Μπραίμη, σύζυγος του αντιπροέδρου και προέδρου του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ Ηλία Μάζου.

Ακόμη, από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένεται να καλυφθεί από την αρχαιότερη αντιπρόεδρο Άννα Λυγωμένου, η θέση του γενικού επιτρόπου Επικρατείας Σταμάτη Πουλή.