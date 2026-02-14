Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αλεξανδρούπολη: Θρίλερ με νεκρό ηλικιωμένο που βρέθηκε με πολλές μαχαιριές μέσα στο σπίτι του

Ο άνδρας εντοπίστηκε κατακρεουργημένος στο σπίτι του στο κέντρο της πόλης
Μαχαίρι

Πανικό και αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η είδηση της δολοφονίας ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου 14 .02.2026 στο σπίτι του, στην οδό Βουλγαροκτόνου στο κέντρο της πόλης.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα εντοπίστηκε στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη με πολλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός του, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα της δολοφονίας.

Ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του στο σπίτι που βρέθηκε νεκρός σύμφωνα με το e-evros.gr.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον δράστη, καθώς και το όπλο του εγκλήματος.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια και συγκεντρώνουν στοιχεία από το σπίτι και τη γύρω περιοχή για να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και προσαγωγές υπόπτων, ενώ εξετάζεται τόσο το ενδεχόμενο ληστείας όσο και στοιχεία από το παρελθόν του θύματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
200
99
91
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας – Χιονοπτώσεις στα ορεινά και άνεμοι έως 9 μποφόρ
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo