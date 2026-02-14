Αλεξανδρούπολη: Θρίλερ με νεκρό ηλικιωμένο που βρέθηκε με πολλές μαχαιριές μέσα στο σπίτι του

Πανικό και αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η είδηση της δολοφονίας ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου 14 .02.2026 στο σπίτι του, στην οδό Βουλγαροκτόνου στο κέντρο της πόλης.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα εντοπίστηκε στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη με πολλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός του, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα της δολοφονίας.

Ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του στο σπίτι που βρέθηκε νεκρός σύμφωνα με το e-evros.gr.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον δράστη, καθώς και το όπλο του εγκλήματος.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια και συγκεντρώνουν στοιχεία από το σπίτι και τη γύρω περιοχή για να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και προσαγωγές υπόπτων, ενώ εξετάζεται τόσο το ενδεχόμενο ληστείας όσο και στοιχεία από το παρελθόν του θύματος.