Αλεπούδες βγήκαν βόλτα σε γειτονιά στο Αιγάλεω – Δείτε βίντεο

Τα άγρια ζώα φαίνεται πως κατέβηκαν στο κέντρο της πόλης για αναζήτηση φαγητού
Αλεπού

Πέρα από τις αδέσποτες γάτες και τα σκυλιά, οι κάτοικοι στο Αιγάλεω πλέον βλέπουν στις γειτονιές τους και αλεπούδες. Το πώς κατάφεραν τα άγρια ζώα να κατέβουν στον αστικό ιστό, παραμένει άγνωστο.

Οι αλεπούδες κατέβηκαν για βόλτα στο Αιγάλεω, τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.09.2025). Κάτοικος που γύρναγε σπίτι της, είδε τα 2 ζώα να μυρίζουν και να εξερευνούν τα δέντρα και τα αυτοκίνητα, μη μπορώντας να πιστέψει στα μάτια της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η μία αλεπού κάθε στην άκρη του πεζοδρομίου ενώ η άλλη μυρίζει μία παρκαρισμένη μηχανή.

Η κάτοικος που τράβηξε το βίντεο, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της Ert News, λέγοντας πως στην αρχή νόμιζε πως ήταν γάτες. «Κράτησα αποστάσεις ασφαλείας», είπε στην κάμερα της εκπομπής.

Το σχετικό βίντεο είχε ανεβάσει και στα social media με τα πλάνα να γίνονται viral.

«Παρκάρεις, βγαίνεις από το αυτοκίνητο και βλέπεις αυτό. Στο Αιγάλεω. Λογικό» είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης.

Όπως όλα δείχνουν, οι αλεπούδες αναγκάστηκαν να κατέβουν στο αστικό ιστό για αναζήτηση τροφής.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τροχαίο στη Ποσειδώνος: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του στο Παλαιό Φάληρο – Δείτε βίντεο
Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχουν προκληθεί ζημιές και σε φανάρι που κινδυνεύει να πέσει
Το αυτοκίνητου του τραυματία
5
Καιρός σήμερα: Όχι ακόμα φθινοπωρινός με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 31 βαθμούς – Αναλυτική πρόγνωση
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα
Ζέστη στην Αθήνα
