Αλεπούδες βγήκαν βόλτα σε γειτονιά στο Αιγάλεω – Δείτε βίντεο

Πέρα από τις αδέσποτες γάτες και τα σκυλιά, οι κάτοικοι στο Αιγάλεω πλέον βλέπουν στις γειτονιές τους και αλεπούδες. Το πώς κατάφεραν τα άγρια ζώα να κατέβουν στον αστικό ιστό, παραμένει άγνωστο.

Οι αλεπούδες κατέβηκαν για βόλτα στο Αιγάλεω, τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.09.2025). Κάτοικος που γύρναγε σπίτι της, είδε τα 2 ζώα να μυρίζουν και να εξερευνούν τα δέντρα και τα αυτοκίνητα, μη μπορώντας να πιστέψει στα μάτια της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η μία αλεπού κάθε στην άκρη του πεζοδρομίου ενώ η άλλη μυρίζει μία παρκαρισμένη μηχανή.

Η κάτοικος που τράβηξε το βίντεο, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της Ert News, λέγοντας πως στην αρχή νόμιζε πως ήταν γάτες. «Κράτησα αποστάσεις ασφαλείας», είπε στην κάμερα της εκπομπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχετικό βίντεο είχε ανεβάσει και στα social media με τα πλάνα να γίνονται viral.

«Παρκάρεις, βγαίνεις από το αυτοκίνητο και βλέπεις αυτό. Στο Αιγάλεω. Λογικό» είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης.

Όπως όλα δείχνουν, οι αλεπούδες αναγκάστηκαν να κατέβουν στο αστικό ιστό για αναζήτηση τροφής.