Άλκης Καμπανός: Ανάβουν απόψε 19 κεριά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε για τα 4 χρόνια από τον θάνατό του

Τελετή μνήμης απόψε (31.01.2026) στη Θεσσαλονίκη, για τα 4 χρόνια από την ημέρα που έπεσε νεκρός ο Άλκης Καμπανός. Ο 19χρονος δολοφονήθηκε στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου, την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Με σκοπό να τιμήσει την μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού, η Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη, προγραμμάτισε για το βράδυ δράση στο σημείο όπου έπεσε αιμόφυρτος. 19 μέλη της Δομής, θα αφήσουν και θα ανάψουν 19 κεριά στο σημείο ενώ θα τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή.

Στη συνέχεια θα τραγουδηθούν 2 από τα 9 τραγούδια που γράφτηκαν για την μνήμη του: το «Καλό ταξίδι Άλκη» και το «Με με χτυπάτε άλλο».

Η Δομή απευθύνει κάλεσμα σε όσους επιθυμούν, να τιμήσουν μαζί στο μνημείο, τη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

Υπενθυμίζεται ότι αποφασίστηκε η αναβολή των αθλητικών δράσεων για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026 στη Θεσσαλονίκη, ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τραγικά τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.