Ηλιούπολη: Η συγκινητική απόφαση των γονιών της 17χρονης που έχασε τη ζωή της

Μέσα στον αβάσταχτο πόνο για τον χαμό της 17χρονης Μελίνας, που έχασε τη ζωή της μετά την πτώση από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, οι γονείς της πήραν μια βαθιά συγκινητική απόφαση, επιλέγοντας να μετατρέψουν το πένθος τους σε πράξη αγάπης για άλλα παιδιά.

Η οικογένεια της άτυχης μαθήτριας, που σκοτώθηκε όταν έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με την συνομήλικη παιδική της φίλη, ζήτησε αντί για στεφάνια να γίνουν δωρεές στη μνήμη της στο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός αναφέρει: «Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο info@hamogelo.gr προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή».

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Συμμαθητές της 17χρονης εμφανίστηκαν συντετριμμένοι στο σχολείο, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας λευκά λουλούδια, αδυνατώντας ακόμη να πιστέψουν πως η φίλη τους δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Τα πρόσωπα των παιδιών ήταν γεμάτα δάκρυα και σιωπή, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 12.05.2026.

Κρίσιμη η κατάσταση και της δεύτερης κοπέλας

Την ίδια ώρα, όλη η Ελλάδα προσεύχεται για τη δεύτερη 17χρονη, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς φέρει πολύ σοβαρά τραύματα από την πτώση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα, ανάμεσά τους και στη λεκάνη.

Μέχρι στιγμής οι γιατροί δεν έχουν προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση, καθώς περιμένουν πρώτα να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά, ενώ η αγωνία για την πορεία της υγείας της παραμένει μεγάλη.