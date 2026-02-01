Άλκης Καμπανός: Συγκίνηση στο σημείο όπου έπεσε νεκρός πριν από 4 χρόνια – Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του

Βουβός πόνος και βαρύ κλίμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα (01.02.2026) συμπληρώνονται 4 χρόνια από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης Καμπανός. Λόγω της άγριας δολοφονίας του, από οπαδούς του ΠΑΟΚ, η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί και ως η Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου. Άλλοστε, οι γονείς του αδικοχαμένου παιδιού, παρά τον πόνο τους, συνεχίζουν να στέλνουν το μήνυμα πως ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει.

Φίλοι, συγγενείς και άλλοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Άλκη Καμπανού, στο σημείο δηλαδή που ο 19χρονος έπεσε νεκρός, για να πραγματοποιήσουν τελετή μνήμης. Μέλη της «Δομής 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη», άναψαν 19 κεριά, όσα και τα χρόνια του Άλκη Καμπανού.

Αφού άφησαν λουλούδια στο σημείο, όλοι μαζί τραγούδησαν 2 από τα τραγούδια που γράφτηκαν για την μνήμη του: «Καλό ταξίδι Άλκη» και το «Με με χτυπάτε άλλο». Στη συνέχεια τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή.

Οι γονείς του, βρέθηκαν επίσης στο σημείο βουρκωμένοι. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του παιδιού τους, τονίζουν πως τα ισόβια τα υπέστησαν οι ίδιοι και όχι οι δράστες.

Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του

Η μητέρα του, τα ξημερώματα της Κυριακής, έκανε ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας και μία φωτογραφία του παιδιού της.

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ. Πώς να από λησμονήσω αυτό που είναι ζωή. Κομμάτι από μένα Σώμα μου και ψυχή. Γιατί να μην αρχίζει ο Φλεβάρης απ’ τις δυο και πρώτη του Φλεβάρη μου είπαν δεν είσαι εδώ. Κι αν η σιωπή πονάει. Εγώ θα σου μιλώ. Του πόνου σου να πάρω. Όλο το μερικό. Σένα σε λένε Άλκη και πάντα θα είσαι εδώ. Και εγώ η Μελίνα η μάνα Πρέπει να ζω για δυο. 1 Φεβρουαρίου 2026», έγραψε στη λεζάντα.

«Ανάψαμε κερί στην μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ»

Ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, λίγες ώρες μετά την τελετή μνήμης, μίλησε στο ertnews για τον αδικοχαμένο γιο του, την τραγωδία στη Ρουμανία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ αλλά και την αθλητική βία.

«Πέρασαν 4 χρόνια (σ.σ. από την ημέρα που σκοτώθηκε ο Άλκης), μάθαμε με την σύζυγό μου να ζούμε με αυτόν τον πόνο. Έξω από το δικαστήριο τα ισόβια τα υποστήκαμε εμείς. Η συμπλήρωση των 4 χρόνων έπεσαν με την άσχημη συγκιρία με τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους. Κάτι συμβαίνει το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, πρέπει να έχουμε στιγμές περισυλλογής και όχι κριτικής. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, τι φταίει και να διορθώσουμε τις καταστάσεις στο ποδόσφαιρο», είπε αρχικά.

Σχετικά με την έφεση που ασκήθηκε για να γίνουν πιο βαριές οι κατηγορίες των δραστών της δολοφονίας, ανέφερε:

«Όπου υπάρχει έγκλημα πρέπει να υπάρχει και τιμωρία. Έτσι αυτοί που δεν έχουν βάλει μυαλό, θα μπορέσουν να συνετιστούν. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τους νόμους αλλά να τους εστερνιζόμαστε. Βλέπω ότι τα παιδιά πλέον ακούνε και δέχονται τα μηνύματα για το κακό που προκαλεί η οπαδική βία. Εκτός από το να μιλάμε με τα παιδιά μας, πρέπει και εμείς να διορθώσουμε τους εαυτούς μας για να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε στα γήπεδα και να βρίζουμε και να ζητάμε από τα παιδιά μας να μην το κάνουν», συνέχισε.

«Άναψα κερί στη μνήμη των 7 παιδιών – οπαδών του ΠΑΟΚ. Αφήσαμε λουλούδια για να δείξουμε πως δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, ακόμα και αν είμαστε διαφορετικές ομάδας. Θέλω να στείλω το μήνυμα πως ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει», κατέληξε συγκινημένος.