Αλκοτέστ: 246 παραβάσεις σε 23.010 ελέγχους της Τροχαίας Αττικής

10 συλλήψεις από την Τροχαία Αττικής σε 72 ώρες
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

«Σαφάρι» από την Τροχαία Αττικής σε οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου με 23.010 ελέγχους σε οδηγούς για την κατανάλωση αλκοόλ. Βεβαιώθηκαν 246 παραβάσεις οδηγών, που βρέθηκαν θετικοί σε ελέγχους αλκοτέστ.

Στη διάρκεια των ελέγχων από στελέχη της Τροχαίας Αττικής, συνελήφθησαν μετά από υποβολή σε αλκοτέστ 10 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ 

Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 23 Ιανουαρίου έως πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 23.010 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 246 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

