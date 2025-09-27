Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα γυρίσουμε το ρολόι μία ώρα πίσω κερδίζοντας και 60 λεπτά παραπάνω ύπνου

Η ημέρα έχει αρχίσει ήδη να μικραίνει και έτσι ξεκίνησε και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας. Το χειμερινό ωράριο θα ξεκινήσει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα στις 04:00 τα ξημερώματα.

Όσοι λοιπόν πέσουν για ύπνο το βράδυ του Σαββάτου, το πρωί θα αντιληφθούν πως είναι πιο ξεκούραστοι από όσο συνήθως καθώς με την συγκεκριμένη αλλαγή ώρας, θα κερδίσουμε μία παραπάνω ώρα ύπνου: όταν το ρολόι θα πάει να δείξει 04:00 τα ξημερώματα, ξαφνικά θα οι δείκτες θα έχουν γυρίσει στις 03:00.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε και θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα όπου και επίσημα η ημέρα θα φαίνεται πανέμορφη και ατελείωτη.

Γιατί η αλλαγή της ώρας γίνεται την Κυριακή

Η αλλαγή ώρας επιλέγεται να εφαρμόζεται πάντα Κυριακή, ώστε να περιορίζονται οι ανατροπές στην καθημερινότητα. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η αλλαγή επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό και προκαλεί προσωρινή σύγχυση στον οργανισμό, γι’ αυτό και θεωρείται πιο εύκολο να προσαρμοστούμε όταν δεν υπάρχουν έντονες επαγγελματικές ή σχολικές υποχρεώσεις.

Όσον αφορά το μέτρο για την αλλαγή της ώρας, αυτό πάρθηκε τη δεκαετία του ’70, αμέσως μετά την ενεργειακή κρίση του 1973

Στόχος ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η αξιοποίηση του φυσικού φωτός μείωνε την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό. Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησε την ίδια πρακτική.