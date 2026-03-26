Συμβαίνει τώρα:
Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας από 1η Απριλίου: Τι απαγορεύεται από το Νόμο και ποιές είναι οι ποινές

Το ωράριο θα ισχύει έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2026
Ζευγάρι που διαμαρτύρεται για τη φασαρία
Πηγή φωτό: iStock

Από την 1η Απριλίου 2026 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2026 τίθενται σε ισχύ οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της καθημερινότητας των πολιτών.

Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι: 15:00 – 17:30 το μεσημέρι και 23:00 – 07:00 το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο.

Συγκεκριμένα απαγορεύονται η χρήση μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων ή άλλων ηχητικών μέσων σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, θορυβώδεις εκδηλώσεις και χοροί σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και αντίστοιχοι θόρυβοι σε δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς.

Παράλληλα, απαγορεύονται θορυβώδη παιχνίδια και συζητήσεις σε καφενεία ή δημόσια κέντρα, διαπληκτισμοί ή θόρυβοι σε σταθμούς αυτοκινήτων, καθώς και φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων και λειτουργία οχημάτων που προκαλεί ενόχληση.

Στους περιορισμούς περιλαμβάνεται και η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

Εξαιρούνται οι επείγουσες εργασίες κοινής ωφέλειας με ειδική άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα, με τις αρχές να υπενθυμίζουν ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κανονικά σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
156
97
76
48
Newsit logo
Newsit logo