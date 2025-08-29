Ελλάδα

Αλόννησος: Ο δήμαρχος πιάστηκε «στα χέρια» με 70χρονο κάτοικο του νησιού – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

Την ώρα που βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα, ο 70χρονος κάτοικος Αλοννήσου υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως με σκάφος στο Βόλο
Ένα απίστευτο επεισόδιο ανάμεσα στον δήμαρχο Αλοννήσου και έναν κάτοικο του νησιού σημειώθηκε χτες Πέμπτη (28.08.2025), με αφορμή την τοποθεσία κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης.

Στην περιοχή Μηλιά στην Αλόννησο πραγματοποιούνταν έργα σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης. Ένας 70χρονος κάτοικος του, ήρθε σε σύγκρουσε εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και συνεργεία που εργάζονταν στο σημείο, τονίζοντας ότι ένα μέρος του αγροτεμαχίου στο οποίο θα φτιαχτεί η μονάδα, αποτελεί ιδιοκτησία του.

Ειδικότερα, την ώρα που το συνεργείο πήγε στο σημείο για να ξεκινήσει εργασίες, ο 70χρονος αντέδρασε έντονα, απαιτώντας να σταματήσουν. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε επεισόδιο, κατά το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξε και σωματική ένταση μεταξύ του δημάρχου Παναγιώτη Αναγνώστου και του κατοίκου.

Αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στην περιοχή και προχώρησαν στην προσαγωγή του 70χρονου, ο οποίος την ώρα που βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα, υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως με σκάφος στο Βόλο και από εκεί στο Νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται σε καταστολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος είχε ήδη προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 152, θεσμό που προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου που ενέκρινε το έργο.

Πρόκειται για μία διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα αποφάσεων τοπικών αρχών, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτού προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

