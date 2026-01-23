Άλσος Συγγρού: Μαχαίρωσαν 16χρονο για να τον ληστέψουν – Νοσηλεύεται με τραύμα στο πόδι στο «Παίδων»

Στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι, μεταφέρθηκε στην Πέμπτη (22.01.2026) ένα παιδί μόλις 16 χρόνων, μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι, στο Άλσος Συγγρού.

Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν ο 16χρονος επέστρεφε από το σχολείο του, στο σπίτι του. Για να φτάσει γρήγορα, αποφάσισε να κόψει δρόμο μέσα από το Άλσος Συγγρού, πέφτοντας πάνω σε 3 αλλοδαπούς. Οι δράστες ξεκίνησαν να τον απειλούν για να τον ληστέψουν αλλά ο ανήλικος αντιστάθηκε σθεναρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο πόδι. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Παίδων» όπου και νοσηλεύεται προληπτικά. Πιθανόν μέσα στην ημέρα να πάρει και εξιτήριο.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένεται να δώσει και η πλήρης κατάθεση του ανήλικου παιδιού που ακόμη δεν έχει συνέλθει από το σοκ της άγριας επίθεσης.