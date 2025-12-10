Αμαλιάδα: Ανήλικος έπεσε θύμα εκφοβισμού από συμμαθητή του – «Έπαιζαν στην οικοδομή με έναν πάκο 50ρικα και τον απειλούσαν» λέει ο πατέρας του

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκφοβισμού μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε σε γυμνάσιο της Αμαλιάδας με έναν 14χρονο να απειλεί και να εκφοβίζει έναν 12χρονο συμμαθητή του προκειμένου να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό ύψους 8.250 ευρώ.

Ο εκφοβισμός ξεκίνησε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όταν ο 14χρονος ζητούσε μικρά χρηματικά ποσά και όσο περνούσε ο καιρός δεν δίστασε να ζητάει όλο και περισσότερα. Μιλώντας στο newsit.gr, ο πατέρας του 12χρονου που δέχτηκε απειλές, περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε το παιδί του από τον συμμαθητή του στην Αμαλιάδα.

«Τα παιδιά γνωρίζονταν από το δημοτικό και ως το γυμνάσιο ήταν μαζί. Ωστόσο, ο 14χρονος από τις αρχές της σχολικής χρονιάς είχε αποβληθεί από το γυμνάσιο. Έκτοτε, προσπαθούσε διαρκώς να αποσπάσει χρήματα από τον γιο μου. Ξεκίνησε από μικρά ποσά των 2,5 και 10 ευρώ και όσος περνούσε ο καιρός ζητούσε όλο και περισσότερα, ώσπου έφτασε στο σημείο να πάρει από το κομπόδεμα μου χωρίς να τον αντιληφθούμε τον πόσο των 8.250 για να αποφύγει τις απειλές του», αναφέρει ο πατέρας του 14χρονου στο newsit.gr.

Οι γονείς του θύματος μια μέρα αντιλήφθηκαν ότι λείπει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και ρώτησαν το παιδί τους, αν γνωρίζει κάτι και ήρθανε αντιμέτωποι με την αλήθεια.

«Όλο αυτό το διάστημα ο γιος μας δεν μας είχε αναφέρει τίποτα. Ως που μια μέρα αντιληφθήκαμε ότι μας λείπουν αυτά τα λεφτά, ρωτήσαμε τον γιος μας και είπε τι γινόταν όλο αυτό το διάστημα. Ο γιος είναι ένα παιδί που δεν μιλάει πολύ και γι αυτό ανεχόταν αυτή την κατάσταση γιατί φοβόταν με τις απειλές του», συμπληρώνει ο πατέρας του θύματος.

Οι προκλήσεις και οι απειλές του 14χρονου δεν είχανε τέλος με τον ίδιο να καταλήγει και ακόμα και κάτω από το σπίτι του 12χρονου για να πετύχει τον σκοπό του.

«Μάλιστα, μάθαμε από γείτονα ότι πριν από λίγες μέρες ο 14χρονος είχε έρθει στην γειτονιά μας μαζί με ένα φίλο του και τους είδε μάσα στην οικοδομή να παίζουν με ένα πάκο 50ρικα, εκείνη την ημέρα πάλι έπαιρναν τηλέφωνο τον γιο μου για να του ζητήσουν χρήματα», προσθέτει ο πατέρας του 14χρονου.

Το υπέρογκο ποσό των 8.250 που απέσπασε ο ανήλικος από το παιδί του δεν έχει βρεθεί στην κατοχή του δράστη, αντίθετα όμως έχουν βρεθεί προϊόντα τεχνολογίας που φαίνεται να αγόρασε με μέρος των χρημάτων.

«Μετά την έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του 14χρονου δεν βρέθηκε κανένα χρηματικό ποσό παρά μόνο ένα καινούργιο κινητό και κάποια άλλα αντικείμενα τεχνολογίας», καταλήγει ο πατέρας του παιδιού.

Η οικογένεια του 12χρονου έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και έχει κάνει μήνυση στην οικογένεια του 14χρονου και η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Το μεσημέρι της Τετάρτης (10.12.2025) ο ανήλικος δράστης οδηγήθηκε στο εισαγγελέα ανηλίκων προκειμένου να απολογηθεί.