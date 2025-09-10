Αμαλιάδα: Ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη κατηγορεί την Ειρήνη Μουρτζούκου – «Η φόνισσα σκότωσε το παιδί μου»

Με λόγια γεμάτα οργή και πόνο, ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη μίλησε στην εφημερίδα «Πατρίς», ζητώντας την πιο βαριά τιμωρία για την Ειρήνη Μουρτζούκου, για την υπόθεση της Αμαλιάδας. «Από την αρχή έλεγα ότι ήταν εγκληματική ενέργεια, ότι είναι πειραγμένο το παιδί μου. Να τιμωρηθεί με τον χειρότερο τρόπο που υπάρχει!», δήλωσε συγκλονισμένος.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα-σοκ ρίχνει φως στο θρίλερ της Αμαλιάδας, επιβεβαιώνοντας ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυκτικό μηχανισμό. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινικές διώξεις και αλλάζει ριζικά την πορεία της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η σιωπή της κατηγορούμενης

Η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, στο επίκεντρο του κατηγορητηρίου, συνεχίζει να τηρεί απόλυτη σιωπή. Δεν έχει δώσει καμία απάντηση, ούτε καμία εξήγηση, γεγονός που βαραίνει ακόμη περισσότερο το δράμα.

Ο πατέρας, συνεχίζοντας, τόνισε: «Αν είχα μπροστά μου την Ειρήνη, θα της έλεγα ότι είναι φόνισσα. Ζητώ δικαιοσύνη, να δικαιωθεί η ψυχούλα του παιδιού μου. Να μπει ισόβια στη φυλακή».

Η υπόθεση παίρνει πλέον νέα τροπή μετά το πόρισμα. Η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις και περιμένουν με αγωνία τις επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης.