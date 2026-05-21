Γιαννιτσά: Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν από κατάρρευση σκαλωσιάς σε εργοστάσιο – Δύο έπεσαν μέσα σε δεξαμενή

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (21/5/2026) έξω από τα Γιαννιτσά, όταν τρεις εργάτες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς.

Σύμφωνα με το karatzova.gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:30 το πρωί, όταν η σκαλωσιά που είχε στηθεί για την υλοποίηση εργασιών σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού εργοστασίου των Γιαννιτσών, κατέρρευσε.

Οι δύο εργάτες που βρίσκονταν πάνω στη σκαλωσιά, ένας 60χρονος και ένας 64χρονος, έπεσαν και εγκλωβίστηκαν σε δεξαμενή του βιολογικού καθαρισμού.

Από τα σίδερα της σκαλωσιάς που κατέρρευσε τραυματίστηκε και ένας 55χρονος ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο έδαφος.

Για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων που εγκλωβίστηκαν στη δεξαμενή χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γιαννιτσών και προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πέλλας.