Hellenic Train: Αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο τα δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη

Όλα τα δρομολόγια τη Hellenic Train στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη αναστέλλονται προσωρινά από το Σάββατο 23 Μαϊου.

Η προσωρινή αναστολή των δρομολογίων στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμματισμένης μεταφοράς του τροχαίου υλικού στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train, όπου θα υλοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης του συστήματος γεωεντοπισμού HEPOS, σύμφωνα με τον συνολικό σχεδιασμό της εταιρείας.

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο εν λόγω τμήμα θα ξεκινήσουν και πάλι με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, πλην των παρακάτω: Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφο και Πτελέα.