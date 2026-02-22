Συμβαίνει τώρα:
Αμφίκλεια: Κοντοσούβλι 130 μέτρων για ρεκόρ Γκίνες

Ενθουσιασμένοι οι ντόπιοι και οι επισκέπτες ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου
Κοκορέτσι
Γνήσιο λαϊκό γλέντι στήθηκε στην Αμφίκλεια την Κυριακή της Αποκριάς (22.02.2026). Επίκεντρο ήταν το θρυλικό πλέον αποκριάτικο κοντοσούβλι των 130 μέτρων!

Πλήθος κόσμου γεύτηκε στην Αμφίκλεια την Κυριακή της Αποκριάς το τεράστιο κοντοσούβλι που είχε μήκος όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Όπως ανέφερε το lamiareport.gr, όλοι απόλαυσαν ένα γνήσιο και αυθόρμητο αποκριάτικο πανηγύρι με παρέλαση αρμάτων και πεζοπόρων μασκαράδων.

Ενθουσιασμένοι οι ντόπιοι και οι επισκέπτες ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου.

Προς στιγμήν, μόνο ο καιρός πήγε να τα χαλάσει λίγο.

Ευτυχώς, έδωσε τελικά την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν ένα γνήσιο καρναβάλι.

 

Ο εθελοντισμός και η συλλογική δράση της τοπικής κοινωνίας θριάμβευσαν για μία ακόμα φορά.

