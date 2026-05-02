Γεμάτες με μωβ μέδουσες και φέτος οι ελληνικές θάλασσες – Με πλωτά φράγματα προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν

Το καλοκαίρι βρίσκεται προ των πυλών, οι μωβ μέδουσες έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στις ελληνικές θάλασσες με τους ειδικούς, ωστόσο, να εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

Μπορεί οι μωβ μέδουσες να έχουν αυξημένη παρουσία στις ελληνικές θάλασσες, αλλά όσοι πάνε για μπάνιο δεν θα πρέπει να πανικοβληθούν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤNews, η υδροβιολόγος και διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου, υπογράμμισε ότι οι μέδουσες αποτελούν μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Οι μέδουσες υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η άνοιξη είναι μια μαγική περίοδος για τη θάλασσα, με μεγάλη παραγωγικότητα, και μέσα σε αυτή τη φυσική διαδικασία εντάσσονται και οι εξάρσεις των μεδουσών, κυρίως στο ανοιχτό πέλαγος», ήταν τα λόγια της.

Σύμφωνα με όσα είπε, οι μωβ μέδουσες έχουν μικρό κύκλο ζωής, ενώ οι συγκεντρώσεις τους μεταβάλλονται γρήγορα. Για αυτό, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για όσους πηγαίνουν για μπάνιο στις θάλασσες, καθώς δεν θα πρέπει να φοβούνται.

Με τη σειρά του ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, τόνισε ότι η Περιφέρεια έχει ήδη προχωρήσει σε οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου, ιδιαίτερα για τις παραλίες του Βόρειου Ευβοϊκού, μια περιοχή με αυξημένη παρουσία το περασμένο καλοκαίρι.

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τους δήμους και τα επιμελητήρια, έχει δρομολογηθεί η τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων σε επιλεγμένες παραλίες.

«Από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση προς τους δήμους, ώστε να τοποθετηθούν πλωτά δίχτυα συνολικού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων σε επιλεγμένα σημεία», ανέφερε.

Για φέτος τα πλωτά φράγματα θα λειτουργήσουν πιλοτικά με στόχο να περιορίσουν την είσοδο των μεδουσών προς τις οργανωμένες παραλίες. Τόνισε ωστόσο ότι απαιτούν συνεχή συντήρηση και καθαρισμό, καθώς συγκρατούν βιολογική μάζα.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Κελαϊδίτης, η παρουσία των μεδουσών δεν είναι σταθερή ούτε αφορά όλες τις παραλίες ή όλες τις ημέρες.

Η υπεραλίευση έχει διαταράξει τα θαλάσσια οικοσυστήματα φέρνοντας αυξημένη παρουσία μεδουσών

«Οι μέδουσες μετακινούνται ανάλογα με τον κυματισμό και τα θαλάσσια ρεύματα. Μια παραλία μπορεί να επηρεάζεται τη μία ημέρα και την επόμενη να είναι απολύτως καθαρή». Επισήμανε ότι πρόκειται για φαινόμενο που κρατά ένα ως τρία χρόνια.

Η Αναστασία Μήλιου εξήγησε η υπεραλίευση η οποία έχει διαταράξει τη φυσική ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων έχει φέρει αυξημένη παρουσία μεδουσών

«Έχουμε καταστρέψει τους μηχανισμούς αυτορρύθμισης της θάλασσας. Πολλά είδη ψαριών, αλλά και οι θαλάσσιες χελώνες, είναι φυσικοί θηρευτές των μεδουσών. Όταν αυτοί μειώνονται λόγω υπεραλίευσης, διαταράσσεται η ισορροπία», τόνισε.

Όπως είπε τόσο ο Ευβοϊκός όσο και άλλες ελληνικές θάλασσες έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την εντατική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παράνομη αλιεία.

Παράλληλα οι ειδικοί δεν κρύβουν ότι υπάρχει σύνδεση της αυξημένης παρουσίας των μεδουσών με την κλιματική κρίση, η οποία επηρεάζει τη θερμοκρασία και τη δυναμική των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η κ.Μήλιου ανέφερε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν περιορίστηκε σημαντικά η αλιευτική δραστηριότητα, παρατηρήθηκε σταδιακή αποκατάσταση της ισορροπίας στις ελληνικές θάλασσες.

«Αν προστατεύσουμε τις θάλασσές μας και περιορίσουμε την υπεραλίευση, όχι μόνο θα μειωθούν τέτοια φαινόμενα, αλλά θα ενισχυθεί και η παραγωγικότητα της αλιείας, η οποία σήμερα βρίσκεται σε κρίση», κατέληξε.