Πάρος: Νεκρός 40χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του «καρφώθηκε» σε δέντρο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Πάρο, όταν οδηγός μηχανής εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (01.05.2026) στην Πάρο περίπου στις 16:30, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς.

Η μηχανή που οδηγούσε ο 40χρονος άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρχές.

