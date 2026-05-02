ΕΛΑΣ: Επτά νεκροί και 527 τραυματίες σε 461 τροχαία τον Απρίλιο στην Αττική

Παράλληλα, εβαιώθηκαν 27.897 παραβάσεις από τις οποίες 257 σε βαθμό πλημμελήματος σύμφωνα με πληροφορίες των αστυνομικών δυνάμεων
Αστυνομικός της Τροχαίας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Αρνητικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (02.05.2026) η ΕΛΑΣ σχετικά με τα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν στην Αττική τον Απρίλιο.

Ιδιαίτερη ανησυχία πρέπει να προκαλούν οι αριθμοί που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, μέσε σε ένα μήνα στην Αττική, σε 461 τροχαία δυστυχήματα επτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 527 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 15 σοβαρά και 512 ελαφρά.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 27.897 παραβάσεις από τις οποίες 257 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 1.047 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 59 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 1.653 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 237 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 582 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.240 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 2.323 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 47 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
107
59
57
38
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο κάδρο των ερευνών μια γυναίκα από την Αθήνα για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά – Οι απολογίες των κατηγορουμένων
Την ύπαρξη γυναίκας αποκαλύπτει ο 23χρονος κατηγορούμενος στην ερώτηση πως γνωρίζει τον 66χρονο - Στην υπόθεση δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλοι εμπλεκόμενοι
Η 19χρονη Μυρτώ
Νέα στοιχεία για το γηροκομείο «κολαστήριο» στους Αμπελόκηπους - Είχαν πάρει τα κινητά των ηλικιωμένων
Η ιδιοκτήτρια του παράνομου γηροκομείου απαιτούσε επιπλέον 2.000 ευρώ από κόρη ηλικιωμένης απειλώντας ότι θα εγκαταλείψει τη μητέρα της και θα την πετάξει σε κάδο σκουπιδιών
iStock
Newsit logo
Newsit logo