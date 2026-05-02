ΕΛΑΣ: Επτά νεκροί και 527 τραυματίες σε 461 τροχαία τον Απρίλιο στην Αττική

Αρνητικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (02.05.2026) η ΕΛΑΣ σχετικά με τα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν στην Αττική τον Απρίλιο.

Ιδιαίτερη ανησυχία πρέπει να προκαλούν οι αριθμοί που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, μέσε σε ένα μήνα στην Αττική, σε 461 τροχαία δυστυχήματα επτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 527 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 15 σοβαρά και 512 ελαφρά.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 27.897 παραβάσεις από τις οποίες 257 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 1.047 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 59 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 1.653 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 237 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 582 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.240 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 2.323 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 47 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.