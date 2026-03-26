Αμπελόκηποι: Συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

Aστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή Ελληνορώσων
35χρονος
Ο 35χρονος δράστης της επίθεσης

Η επίθεση με το τσεκούρι σε αστυνομικό, έγινε το πρωί της Πέμπτης (26/3/26) στους Αμπελόκηπους, όταν το θύμα, πήγε στο σπίτι του 35χρονου για να τον οδηγήσει σε ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή. 

Τότε, ο 35χρονος από τους Αμπελόκηπους, που είναι ψυχικά ασθενής και γιος δημοσιογράφου, άρπαξε ένα τσεκούρι και τραυμάτισε στο κεφάλι τον αστυνομικό, ευτυχώς ελαφρά, ωστόσο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Όσο για το δράστη της επίθεσης, εξαφανίστηκε μετά την επίθεση.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος συνελήφθη στην περιοχή Ελληνορώσων. 

Αυτόπτες μάρτυρες και γείτονες, περιέγραψαν τον 35χρονο στο newsit.gr ως έναν άνθρωπο που προκαλούσε προβλήματα και μάλιστα, είχε κληθεί πολλές φορές η Αστυνομία.

Ελλάδα
