Πολεμικό Ναυτικό: «Έπεσαν οι υπογραφές» για την ενσωμάτωση συστημάτων επιχειρήσεων στις φρεγάτες MEKO

«Πρόσω ολοταχώς» για την υλοποίηση ενός εκ των πιο σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων για τον ελληνικό Στόλο
Η φρεγάτα «Ψαρά» / Φωτογραφία U.S Navy
Ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού για τις τέσσερις φρεγάτες MEKO που έχει το Πολεμικό Ναυτικό έγινε σήμερα, Παρασκευή (29.05.2026), όπως ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ).

Ειδικότερα, η ΓΔΑΕΕ υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία ΣΣΜΑΡΤ Α.Ε. (SSMART), για την Ενεργοποίηση/Διασύνδεση Συστημάτων Μάχης στις φρεγάτες MEKO που αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για το Πολεμικό Ναυτικό.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν λίγες ημέρες, υπεγράφη η σύμβαση και με την Thales, για τον εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου συστήματος επιχειρήσεων των φρεγατών.

Όπως έχουμε αναφέρει, ο εκσυγχρονισμός των MEKO αποτελείται από τρία κρίσιμα σκέλη.

Το πρώτο είναι η σύμβαση με τη Thales Nederland, που αποτελεί τον τεχνολογικό πυρήνα του εκσυγχρονισμού και περιλαμβάνει το νέο σύστημα διαχείρισης μάχης TACTICOS, το νέο ραντάρ AESA NS100 και το σύστημα ελέγχου πυρός STIR 1.2 EO Mk2.

Το δεύτερο είναι η ελληνική SSMART, που έχει αναλάβει τον ρόλο του integrator, δηλαδή της εταιρείας που θα διαχειριστεί την εγκατάσταση, διασύνδεση, ενεργοποίηση, παραμετροποίηση και πιστοποίηση των νέων συστημάτων πάνω στις φρεγάτες.

Το τρίτο κρίσιμο σκέλος είναι το ναυπηγικό έργο στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Εκεί θα γίνουν οι δεξαμενισμοί, οι αποξηλώσεις παλαιών συστημάτων, οι νέες βάσεις εξοπλισμού, οι παρεμβάσεις στους ιστούς, οι διαμορφώσεις χώρων και οι αλλαγές στα δίκτυα ισχύος και δεδομένων.

Με απλά λόγια, η Thales φέρνει τον τεχνολογικό πυρήνα, η SSMART αναλαμβάνει την ολοκλήρωση και ο Σκαραμαγκάς θα είναι το φυσικό εργοτάξιο του εκσυγχρονισμού.

Πηγή: OnAlert.gr

