Φούσκωσε ο Πηνειός στην Ηλεία από ισχυρή καταιγίδα

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν ποτιστικές μηχανές για την άρδευση καλλιεργειών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Φούσκωσε ο Πηνειός στην Ηλεία / πηγή φωτογραφίας ilialive.gr
Άνοιξαν οι ουρανοί νωρίτερα την Παρασκευή (29.05.2026) στην Ηλεία με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο Πηνειός ποταμός. Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας παραπέμπουν σε εκείνες του περασμένου Φεβρουαρίου.

Η κακοκαιρία έπληξε τις πλαγιές του Ερυμάνθου και τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν φούσκωσαν τον Πηνειό στην Ηλεία.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ έντονες στις πηγές του ποταμού στον Ερύμανθο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υπερχειλίσεις στο ύψος του Κακοταρίου και της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε πολλά σημεία του ποταμού στην διαδρομή που ακολουθεί προς Αχαΐα (Καρπέτα, Κάλφα).

Οι αναφορές είναι ανησυχητικές για τις επιπτώσεις στην παραποτάμια ζώνη και κάνουν λόγο για απώλεια σε ποτιστικές μηχανές που ήταν τοποθετημένες για την άρδευση μικρών καλλιεργειών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα ορεινά του νομού.

 

 

Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τον Πηνειακό Λάδωνα.

