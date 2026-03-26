Ανάκληση παιδικών προϊόντων από την DPAM σε Ελλάδα και Κύπρο – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ανακοίνωση της εταιρείας για την ανάκληση των προϊόντων
Ανησυχία έχει προκαλέσεi η ανάκληση προϊόντων για παιδιά και συγκεκριμένα για κορίτσια, από την εταιρεία DPAM, η οποία με ανακοίνωσή της καλεί όσους έχουν αγοράσει τα εν λόγω προϊόντα, να τα επιστρέψουν.

Η εταιρεία DPAM ενημερώνει με ανακοίνωσή της, την προληπτική ανάκληση προϊόντων για παιδιά από τη σειρά για κορίτσια (τσάντα, πιτζάμες, σετ κοκαλάκια για τα μαλλιά), καθώς εντοπίστηκαν θέματα ασφάλειας που τα καθιστούν μη συμμορφούμενα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ποιότητα ζωής και η ασφάλεια των παιδιών βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και συνιστούν αδιαπραγμάτευτες αξίες.

Η DPAM ενημερώνει για την προληπτική ανάκληση ορισμένων προϊόντων από την παιδική σειρά για κορίτσια (τσάντα, πιτζάμες, σετ κοκαλάκια για τα μαλλιά), καθώς εντοπίστηκαν θέματα ασφάλειας που τα καθιστούν μη συμμορφούμενα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.

Η ανάκληση γίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο, με αποκλειστικό στόχο την προστασία της ασφάλειας των παιδιών και τον καθησυχασμό των γονέων, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση από άλλα υποκαταστήματα.

Σχετική ενημέρωση αναρτήθηκε στη Γαλλική κρατική ιστοσελίδα ενημέρωσης καταναλωτών (Rappel Conso) στις 24 Μαρτίου 2026, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα επηρεαζόμενα προϊόντα καλούνται να σταματήσουν αμέσως τη χρήση τους και να τα επιστρέψουν, είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα DPAM στην Ελλάδα ή την Κύπρο, είτε μέσω του online καταστήματος, www.dpam.gr. Κατά την επιστροφή, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν είτε αντικατάσταση με άλλο προϊόν ίσης αξίας, είτε πλήρη επιστροφή χρημάτων. Δεν απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς για την ολοκλήρωση της επιστροφής.

Η DPAM ζητά συγγνώμη για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκλήθηκε και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και ικανοποίηση των πελατών της. Η εταιρεία εφαρμόζει συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους ποιότητας για να διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα πληρούν τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Επηρεαζόμενα προϊόντα και κωδικοί:

  • XYAJOCLIP3 – 25WI01I4BRT
  • XYAJOCLIP6 – 25WI01J2BRT
  • XEFAPYJPHO – 25WH1132PYJ
  • NRESACETTE – 25H4PFY1BES

Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με το info@dpam.gr ή να καλέσουν στο 2106090822.

