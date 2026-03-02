Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη, είχε κίρρωση του ήπατος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ανατροπή έρχεται στην υπόθεση του Κολωνού, μετά την ιατροδικαστική εξέταση καθώς όπως φαίνεται η 31χρονη δεν ήταν έγκυος αλλά είχε κίρρωση του ήπατος.

Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως η γυναίκα είχε κίρρωση του ήπατος και πως ήταν χτυπημένη πολύ άσχημα, με τις αρχές να ερευνούν το τι οδήγησε στον θάνατό της στο σπίτι της στον Κολωνό.

Την ίδια ώρα, ο σύντροφός της που έχει συλληφθεί αρνείται πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και επιμένει πως η γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από σκάλες, κάτι που ο ιατροδικαστής που είχε σπεύσει στο σημείο, είχε πει ότι δεν δικαιολογεί τα τραύματά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία σε βάρος του 38χρονου αναμένεται να περιληφθεί η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας, καθώς η νεκροψία- νεκροτομή είχε προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί.