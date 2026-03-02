Κολωνός: Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου – Σήμερα η νεκροψία

Το θρίλερ με τον θάνατο της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό δεν έχει φτάσει στο τέλος του, αφού ο 38χρονος σύντροφός της έχει συλληφθεί ως ύποπτος, αφού η δικιά του εκδοχή της ιστορίας δεν συνάδει με τα τραύματα της γυναίκας. Σήμερα (2/3/2026) θα γίνει η νεκροψία – νεκροτομή που θα «ρίξει φως» στην αιτία του θανάτου της.

Η 31χρονη βρέθηκε το Σάββατο (28/2/2026) νεκρή, με τραύματα στο κεφάλι στις σκάλες του σπιτιού όπου διέμενε με τον 38χρονο σύντροφο της στον Κολωνό, με εκείνον να καλεί την αστυνομία και να δηλώνει ότι εκείνος τη βρήκε χτυπημένη και αναίσθητη στις σκάλες. Η εξέταση όμως από τον ιατροδικαστή αποκάλυψε πως κάτι άλλο συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα η γυναίκα φαίνεται να είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Το σώμα της γυναίκας έφερε πολλαπλά χτυπήματα από τα οποία μόνο ένα δικαιολογείται από πτώση. Γειτόνισσα του ζευγαριού έχει περιγράψει καρέ – καρέ τις στιγμές που φαίνεται να εκτυλίχθηκαν στο σπίτι.

«Πριν το κακό είχε γίνει καυγάς. Άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει και μετά έναν άνδρα να φωνάζει δυνατά ‘’Ψόφα σκυλί’’. ‘’Ψόφα σαν σκυλί’’ και μετά μεγάλη φασαρία. Και μετά νέκρα».

Μάλιστα στους γείτονες που είδαν το ασθενοφόρο και βγήκαν για να δουν τι συνέβη ο 38χρονος έδινε μια τελείως διαφορετική εκδοχή από αυτή που έδωσε στην αστυνομία, κάτι που ενισχύει τις υποψίες της αστυνομίας για γυναικοκτονία.

«Βγαίνουμε έξω στο μπαλκόνι και βλέπουμε τον άνθρωπο και του λέμε τι έγινε απλά μας είπε ότι η κοπέλα του ζαλίστηκε, πήγε στο μπάνιο ζαλίστηκε έπεσε χτύπησε και έμεινε εκεί».

Γείτονες ανέφεραν μιλώντας στο MEGA πως για κάποιον καιρό άκουγαν φωνές από το διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι. Το τελευταίο διάστημα βέβαια αυτό είχε σταματήσει. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί την κατάληξη που θα είχαν τα πράγματα χθες το μεσημέρι.

Από την πρώτη στιγμή ο 38χρονος, που εργάζεται ως διανομέας, προσήχθη και έδινε εξηγήσεις στους αστυνομικούς ενώ στο τμήμα κλήθηκαν για κατάθεση και συγγενικά του πρόσωπα. Στη συνέχεια η προσαγωγή έγινε σύλληψη.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, παρόλο που η γυναίκα ήταν έγκυος περίπου πέντε μηνών, δεν φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία

Από τα λόγια του ιατροδικαστή, η αστυνομία πληροφορήθηκε ότι η κοπέλα έχει χτυπηθεί. Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι δύο: είτε να χτυπήθηκε και να τοποθετήθηκε στη σκάλα, για να φανεί σαν ατύχημα, είτε να χτυπήθηκε και ζαλισμένη να έπεσε από τις σκάλες.

Η 31χρονη έγκυος είχε μεγαλώσει σε μονογονεϊκή οικογένεια και πρόσφατα είχε χάσει την μητέρα της, προσπαθούσε να ξεπεράσει την απώλεια και περίμενε το παιδάκι που θα της έδινε ξανά ζωή.

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι με παιδεία μεγαλωμένη με μεγάλο σεβασμό και προσοχή σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Ένα πολύ όμορφο κορίτσι που δεν πρόβαλε ποτέ την ομορφιά του. Ήταν ένας άνθρωπος που θα στηριζόταν πάντα στα χέρια και στα πόδια της, ποτέ σε έναν άνδρα», είπε οικογενειακή της φίλη.

Σήμερα θα γίνει η νεκροψία – νεκροτομή που θα δείξει τις λεπτομέρειες του συμβάντος και θα κρίνει την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 38χρονου.