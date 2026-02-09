Ανατροπή τζιπ στου Παπάγου – Κλειστή η οδός Κύπρου

Κλειστή από το ύψος της Τσιγάντε είναι η οδός Κύπρου στου Παπάγου λόγω ανατροπής ενός τζιπ το βράδυ της Δευτέρας (09/02/2026).

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το τζιπ «προσγειώθηκε» στα πλάγια, εγκλωβίζοντας την οδηγό με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος στου Παπάγου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα, η οποία έφερε πολύ ελαφρά τραύματα.

Προσωπικό του Δήμου Παπάγου – Χολαργού μέριμνα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος.