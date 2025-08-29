Ελλάδα

Ανάβυσσος: Χτύπησαν μονοκατοικία όπου διέμενε οικογένεια Ουκρανών και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 230.000 ευρώ

Οι δράστες άνοιξαν ένα χρηματοκιβώτιο και πήραν περίπου 82.000 ευρώ ενώ αφαίρεσαν και κοσμήματα αξίας, κατά δήλωση των ιδιοκτητών, μεγαλύτερης των 150.000 ευρώ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Θύμα διάρρηξης έπεσε μια οικογένεια Ουκρανών που διαμένει σε μονοκατοικία στην Ανάβυσσο.

Όλα συνέβησαν στις 16:00 το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (26.8.25) όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στη μονοκατοικία όπου διαμένει τριμελής οικογένεια (πατέρας, μητέρα και η 27χρονη κόρη), που εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν στο σπίτι και πραγματοποίησαν διάρρηξη η λεία της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 230.000 ευρώ.

Οι δράστες άνοιξαν ένα χρηματοκιβώτιο και πήραν περίπου 82.000 ευρώ ενώ αφαίρεσαν και κοσμήματα αξίας, κατά δήλωση των ιδιοκτητών, μεγαλύτερης των 150.000 ευρώ.

Μάλιστα, οι διαρρήκτες φεύγοντας έκλεψαν και το αυτοκίνητο της οικογένειας που ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι. Επίσης, οι δράστες αφαίρεσαν και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο που ανήκε στην οικογένεια.

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

