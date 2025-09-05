Ελλάδα

Άνδρας απειλούσε να πέσει στο κενό από το νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή
Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και αστυνομίας στο ΕΛΠΙΣ
Λήξη συναγερμού που σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (05.09.2025) στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ στους Αμπελόκηπους, καθώς άνδρας απειλούσε να πέσει στο κενό από χώρο του ιδρύματος. 

Ο άνδρας – εικάζεται πως είναι γύρω στα 30, είχε ανέβει στο πρεβάζι του νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ και απειλούσε να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούσε να τον μεταπείσει. Παράλληλα, στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανεπτυξαν ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλεί να πέσει ο άνδρας.

Ο άνδρας βρέθηκε νωρίτερα στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να νοσηλευτεί για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ο άνδρας, μετά από την προσέγγιση των ειδικών πείστηκε να κατέβει και μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου όπου εξετάστηκε από ψυχιάτρο.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. 

