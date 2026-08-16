Άνδρος: Οι καλύτερες παραλίες του νησιού που δεν πρέπει να χάσεις

Η Άνδρος είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Σε αντίθεση με πολλά κυκλαδίτικα νησιά, συνδυάζει καταπράσινα τοπία, πηγές, φαράγγια και παραλίες με εντυπωσιακά γαλαζοπράσινα νερά.

Από οργανωμένες παραλίες μέχρι απομονωμένους κολπίσκους, η Άνδρος προσφέρει επιλογές για κάθε τύπο ταξιδιώτη.

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Οι πιο γνωστές της παραλίες; Ζόρκος, Βιτάλι, Άχλα, της Γριάς το Πήδημα κα.

Ζόρκος – Η άγρια ομορφιά της Άνδρου

Ο Ζόρκος βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού και θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Άνδρου. Η μεγάλη αμμουδιά, τα τιρκουάζ νερά και οι επιβλητικοί βράχοι δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει εξωτικό προορισμό.

Είναι ιδανική για όσους αγαπούν τη φυσική ομορφιά και την ηρεμία.

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Βιτάλι – Ο κρυμμένος παράδεισος

Το Βιτάλι είναι από τις πιο φωτογραφημένες παραλίες της Άνδρου.

Η πρόσβαση απαιτεί λίγο προσοχή λόγω του χωματόδρομου, όμως η ανταμοιβή είναι μοναδική: διάφανα νερά, λευκά βότσαλα και ένα ήσυχο περιβάλλον μακριά από την πολυκοσμία.

Άχλα – Η πιο διάσημη φυσική παραλία

Η Άχλα συνδυάζει ποτάμι, πλατάνια και θάλασσα σε ένα σπάνιο σκηνικό για τις Κυκλάδες. Τα νερά είναι πεντακάθαρα και το τοπίο παραμένει σχεδόν ανέγγιχτο.

Πολλοί τη θεωρούν την ομορφότερη παραλία του νησιού.

Παραλία Γριάς το Πήδημα – Το σύμβολο της Άνδρου

Η χαρακτηριστική πέτρινη στήλη μέσα στη θάλασσα έχει κάνει τη Γριάς το Πήδημα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της Άνδρου.

Η μικρή παραλία με τα γαλαζοπράσινα νερά είναι ιδανική για φωτογραφίες και για όσους αναζητούν ένα διαφορετικό τοπίο.

Χρυσή Άμμος – Ιδανική για οικογένειες

Με χρυσή άμμο, ρηχά νερά και εύκολη πρόσβαση, η Χρυσή Άμμος είναι από τις καλύτερες επιλογές για οικογένειες με παιδιά.

Διαθέτει οργανωμένες παροχές και βρίσκεται κοντά σε ταβέρνες και καταλύματα.

Άγιος Πέτρος – Η πιο δημοφιλής επιλογή

Η μεγάλη αμμουδιά και τα καθαρά νερά κάνουν τον Άγιο Πέτρο μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Άνδρου.

Είναι εύκολα προσβάσιμη και προσφέρει όλες τις απαραίτητες ανέσεις για μια άνετη ημέρα στη θάλασσα.

Φελλός – Η ήσυχη πλευρά του νησιού

Ο Φελλός βρίσκεται σε έναν προστατευμένο κόλπο και ξεχωρίζει για την ηρεμία του.

Είναι ιδανικός για όσους θέλουν να αποφύγουν τα πολυσύχναστα σημεία και να απολαύσουν το μπάνιο τους σε πιο χαλαρούς ρυθμούς.

Η Άνδρος αποδεικνύει ότι οι Κυκλάδες δεν είναι μόνο λευκά χωριά και ανεμόμυλοι. Οι παραλίες της συνδυάζουν άγρια ομορφιά, κρυστάλλινα νερά και μοναδικά φυσικά τοπία που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλο νησί. Είτε αναζητάς οργανωμένες ακτές είτε κρυμμένους κολπίσκους, η Άνδρος έχει μια παραλία που θα σε κάνει να θέλεις να επιστρέψεις ξανά.