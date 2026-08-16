Χαλκίδα: Πέθανε ο 78χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στη Χαλκίδα όπου ένας ηλικιωμένος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, αφού εκείνος άφησε την τελευταία του ανάσα στο νοσοκομείο.

Ο 78χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας μετά από πολλά τραύματα που υπέστη από την πτώση από την πολυκατοικία.

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Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διεκομίσθη στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας όπου υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία και στη συνέχεια διασωληνώθηκε.

Δυστυχως πριν από λίγο άφησε την τελευταία του πνοή.