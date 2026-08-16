Ελλάδα

Χαλκίδα: Πέθανε ο 78χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στη Χαλκίδα όπου ένας ηλικιωμένος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, αφού εκείνος άφησε την τελευταία του ανάσα στο νοσοκομείο.

Ο 78χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας μετά από πολλά τραύματα που υπέστη από την πτώση από την πολυκατοικία.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διεκομίσθη στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας όπου υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία και στη συνέχεια διασωληνώθηκε.

Δυστυχως πριν από λίγο άφησε την τελευταία του πνοή.

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