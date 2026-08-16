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Μεσσήνη: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε μαγαζί και κατέληξε ανάμεσα στα τραπέζια

Έσπασε τη βιτρίνα και σταμάτησε λίγα μέτρα από τον πάγκο – Από τύχη δεν τραυματίστηκαν θαμώνες ή εργαζόμενοι
Μεσσήνη αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο κατάστημα
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Αναστάτωση προκλήθηκε στη Μεσσήνη, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, έσπασε τη βιτρίνα καταστήματος εστίασης και εισέβαλε στον εσωτερικό χώρο, καταλήγοντας ανάμεσα στα τραπέζια.

Ευτυχώς παρά τη σφοδρότητα με την οποία έπεσε το αυτοκίνητο μέσα στο μαγαζί στη Μεσσήνη, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός πελάτη ή εργαζομένου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το μαύρο αυτοκίνητο πέρασε μέσα από την τζαμαρία του καταστήματος και προχώρησε αρκετά μέτρα στο εσωτερικό, φτάνοντας σε μικρή απόσταση από τον πάγκο εξυπηρέτησης.

Οι εικόνες από το σημείο, οι οποίες έκαναν τον γύρο των social media, δείχνουν το μέγεθος της πρόσκρουσης, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα όσο και σε όσους κινούνταν στην περιοχή.

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